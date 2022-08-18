«Ты че базаришь? Иди, давай, отсюда»: хабаровчан гоняет с берега реки возомнивший себя его хозяином мужчина

В выражениях мужчина не стесняется и покрывает всех приезжающих отдохнуть к воде. Фото: стоп-кадр видео

Что-то невероятное творится в Хабаровске на улице Ремесленной. Местный житель там объявил себя хозяином берега реки и не пускает туда других горожан. В выражениях мужчина не стесняется и покрывает всех приезжающих отдохнуть к воде людей отборным матом.

- Ты че базаришь? Иди, давай, отсюда, - орет он на видео одному из автомобилистов.

Тот в ответ тоже начинал кричать, но слов уже было не разобрать. По словам свидетельницы происходящего, неожиданно возникший властелин берега - простой владелец гаража там.

- Этот человек возомнил себя владельцем всего берега. Кидается на всех, кто заезжает на территорию, и на остальных отдыхающих! А 14 августа произошел вопиющий случай: к берегу причалил теплоход, и он начал кидать булыжниками по людям! Чудом ни в кого не попал! Люди стали вызывать полицию, но та не приехала! Данный тип орет, что он из органов, - рассказала одна из женщин. Она утверждает, что по словам местных, этот человек действительно был замечен в полицейской форме. И самоуправство он позволяет себе не только на берегу, а терроризирует весь район.

К слову, в полиции о наличии такого сотрудника информацию не подтвердили.

- Для правовой оценки участковыми уполномоченными проводится проверка. Были опрошены участники инцидента и очевидцы. Если потребуется, будут истребованы иные материалы. По итогам проверочных мероприятий будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, - сказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

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