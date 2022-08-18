Ни рубля из бюджета: в Хабаровске открыли площадь, обновленную за счет инвесторов

В жару всем хочется быть поближе к воде Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Хабаровский край должен стать комфортным для жизни людей - эту задачу неоднократно озвучивал в своих выступлениях Михаил Дегтярев, и за этими словами стоит много работы. Для достижения результата губернатор старается не только привлекать федеральные средства, но и налаживать взаимодействие с частным и вертикально интегрированным бизнесом.

Так, 18 августа сотни людей собрались в центре краевой столицы, чтобы лично убедиться - площадь Блюхера, наконец, достроена. Жители своими глазами запечатлели долгожданное открытие после реконструкции объекта, который, безусловно, добавит Хабаровску ярких красок и привлекательности.

Площадь оснащена развлечениями на любой вкус Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Кроме мальчишек и девчонок, а также их родителей, в торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, мэр города Сергей Кравчук и руководитель дирекции региональных проектов группы компаний «ПИК» Владимир Калина.

- В августе 2020 года нами совместно с руководителями группы компаний «ПИК» было принято решение о проведении здесь реконструкции площади без привлечения бюджетных средств. Все вложенные за два года средства являются частными инвестициями группы «ПИК». Взаимодействие с бизнесом - это дорога с двухсторонним движением. И для всех, кто хочет строить и созидать, открыты все двери, - пояснил Михаил Дегтярев.

Презентация результатов реконструкции в формате «До» и «После» Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

В 2021 году у жителей Хабаровска была возможность с помощью голосования выбрать, какой объект будет благоустроен в рамках национального проекта «Комфортная городская среда». Победителем у хабаровчан стал именно проект площади Блюхера, но, по словам губернатора, так как площадь открывается за частные деньги, то средства, выделенные на реконструкцию площади, теперь направлены на благоустройство других объектов города.

Площадь дает возможность покорять вершины Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Реконструкция общественной территории началась осенью прошлого года. За год место, где не было ничего, кроме асфальта, превратилось в современное пространство, основанное на архитектурных и ландшафтных особенностях региона. Например, многоуровневый рельеф, состоящий из трех холмов, откуда вода стекается к одному ручью, создан по подобию самого Хабаровска, который стоит на холмах, реки с которых стекаются к Амуру.

- В результате масштабной работы Хабаровск получил современный парк с различными видами развлечений на любой вкус и возраст. Площадь обновленной территории - около гектара, половина из которого была отдана под зеленые насаждения. Все оборудование проекта сертифицированное и прошло проверку временем. Учтена безбарьерная среда, чтобы абсолютно любой человек мог попасть на тренажер или аттракцион. Зимой, за исключением подачи воды, все будет работать в штатном режиме, - рассказал Владимир Калина, руководитель дирекции региональных проектов группы компаний «ПИК».

Горки для больших и малых Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

При строительстве были соблюдены принципы естественной безопасности. Другими словами, существуют ограничения по возрасту. Если ребенок не смог забраться на тот или иной тренажер, значит там ему пока будет небезопасно, и нужно еще подрасти. Поэтому родителям настоятельно не рекомендуется подсаживать своих детей на объекты.

Винт Архимеда, который дети не устают крутить Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Для детей развлечения здесь расположены буквально на каждом шагу. Карусель, качели, лазательный лес. Отдельным пунктом, вызвавшим внимание, стал так называемый винт Архимеда, с которым площадь становится уже больше чем игровым пространством. Здесь же устроена система каналов, где дети могут смешать воду с песком, проявить творческие навыки.

Отдельная зона для хабаровчан всех возрастов представляет площадку для игры в шахматы или пинг-понг. Губернатор вновь не упустил возможность взять в руки ракетку.

В соперниках у губернатора - КМС по настольному теннису Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- Проект - уникальный, для Хабаровска новый, с использованием современнейших материалов и технологий. Некоторые из них применялись в крае впервые. Благодарю группу «ПИК» за то, что поверили в наш регион и вложились, - отметил Михаил Дегтярев.

Пока дети на каруселях, их родители могут размять голову Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Реконструкция площади Блюхера - уже не первый проект по благоустройству, для реализации которого главе региона удалось привлечь представителей бизнеса. Ранее губернатор добился от ОАК участия в программе развития Комсомольска-на-Амуре, отдельным блоком в которой зафиксировано благоустройство города.

Открытие площади Блюхера является уникальным проектом для Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Кроме того, Хабаровский край активно участвует в национальном проекте «Формирование комфортной городской среды». Так, с 2020 года более 770 миллионов рублей были потрачены на благоустройство 251 общественной территории. Что касается дворовых территорий, то по всему региону в порядок приведены 511 объектов. На это было затрачено более миллиарда рублей. В этом помогает проект «1000 дворов».