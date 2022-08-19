Ливневые дожди с грозами могут привести к нарушению энергоснабжения отдельных населенных пунктов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Если у жителей Дальнего Востока в планах на выходные был отдых на природе, то самое время их поменять. Прогнозы синоптиков на предстоящие выходные неутешительны: в Хабаровском крае 20 и 21 августа ожидаются сильные ливни. Об этом сообщили в институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России.

Спасатели уверены: не обойдется без проблем с электричеством - непогода может оставить без света всех тех, чьи дома получают энергию от хлипких электросетей. И подобные сложности могут возникнуть сразу в нескольких регионах округа.

- Ливневые дожди с грозами могут привести к нарушению энергоснабжения отдельных населенных пунктов на территории Амурской и Сахалинской областей, Забайкальского, Приморского, Камчатского и Хабаровского краев, - говорится в прогнозе института.

20 августа в Хабаровском крае ожидаются ливневые дожди и гроза. Температура воздуха днем будет всего +20, а ночью до +13. При этом к вечеру возможно усиление ветра до 10 метров в секунду.

Не лучше прогноз и на воскресенье, 21 августа. Днем столбики термометров зафиксируются на отметке в +21 градус, а ночью опустятся до +11. Также будет дуть сильный ветер, и пройдет дождь с грозой.

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