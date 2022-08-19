Сорвал погоны с мундира и повалил на землю: дебошир напал на полицейского

Сельчанину грозит до пяти лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

За нападение на сотрудника полиции предстоит ответить в суде жителю Хабаровского края. Мужчина из поселка Хор перебрал с алкоголем, а когда успокаивать разбушевавшегося сельчанина приехали силовики, тот пошел на них в атаку. Подробности произошедшего рассказали в прокуратуре региона.

Неприятная история случилась в июле этого года. Развивалось все сначала по стандартному сценарию: мужчина устроил сам себе праздник, крепко принял на грудь и пошел балагурить по округе. В итоге на его пути появился сотрудник полиции. Он хотел отвезти его в отдел, но внезапно стал жертвой нападения. Оказалось, что несмотря на свое состояние, сельчанин сохранил силы для разборок.

- Он сорвал погон с форменного обмундирования, затем обхватил руками представителя власти за торс и опрокинул полицейского на землю, - рассказала представитель региональной прокуратуры Анна Исаева.

Но долго удерживать силовое преимущество мужчина не смог, поэтому все же был скручен и попал под уголовное преследование. Дело направлено в суд района имени Лазо для рассмотрения по существу. Сельчанину грозит до пяти лет колонии. В лучшем случае он отделается крупным штрафом.

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