Михаил Дегтярев: «Это признание нашего вклада в укрепление обороноспособности страны»

Губернатор Хабаровского края знакомится с техникой Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Сегодня Хабаровск присоединился к 10 субъектам Дальнего Востока, где состоялось торжественное открытие военно-технического форума «Армия-2022». Мероприятие, стартовавшее 19 августа, продлится три дня и завершится 21 августа.

В церемонии открытия принял участие губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

- Военно-технический форум «Армия-2022» в эти дни проходит по всей стране. И не случайно главная площадка на Дальнем Востоке - в столице Хабаровского края. Это признание нашего вклада в укрепление обороноспособности страны, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Военный оркестр сохранял боевой дух несмотря на дождь Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

В этом году формат события был несколько скорректирован с учетом занятости большой части личного состава. Однако горожане и гости Хабаровска все равно сполна получат впечатлений от подготовленной программы. На площадке аэродрома «Центральный» всех заинтересованных зрителей ждет более 70 единиц военной техники, многие модели которых прямо сейчас задействуются российскими военными. Здесь и вертолеты, и бронетанковая техника, и зенитно-ракетные комплексы, и многое другое.

На выставке представлены различные виды военной техники Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Нынешний форум является уже седьмым, проводимым на территории России.

- Сегодня в 11 субъектах ДФО на 19 площадках проходят выставки вооружения и военной техники. Одна из крупнейших - в Хабаровске. Здесь, кроме статистической демонстрации достижений армии России, также организован рекрутинг на службу по контракту. Уверен, что для всех посетителей форума это будет ярким и запоминающимся событием, - сказал Григорий Тюрин, врио командующего войсками Восточного военного округа.

Хабаровский край также приложил руку к тому, что на форуме представлено такое обилие техники, потому как многое производится прямо в пределах региона. Например, Комсомольский-на-Амуре авиазавод имени Ю. А. Гагарина выпускает многоцелевые сверхманевренные истребители, а Хабаровский радиотехнический завод - единственное на Дальнем Востоке предприятие, специализирующееся на сервисном обслуживании вооружения и военной техники ПВО.

По каждому экспонату военнослужащие готовы предоставить подробную информацию Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Губернатор вместе с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком осмотрел почти каждый из представленных экспонатов, отметив мощь и масштабы вооружения. На выставке также можно увидеть образцы ретроавтомобилей, которые достойно служили несколько десятилетий назад.

Нашлось место на форуме и ретроавтомобилям Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- Хочу высказать благодарность командованию Восточного военного округа от жителей Хабаровска за организацию прекрасного военно-технического форума, который проходит сегодня по всей стране. Мы видим могущество наших Вооруженных сил. Приглашаю всех хабаровчан посетить эту выставку, где можно посмотреть все: от летательных аппаратов до радиоэлектронных средств связи, посмотреть быт офицеров, - рассказал Сергей Кравчук.