Устроила дебош и довела дочь до слез: жительница Комсомольска задала жару на теплоходе

Остальным пришлось терпеть выходки до самого конца Фото: Андрей МАЛАХОВ

Нетрезвая пассажирка теплохода «ОМ-8» в Комсомольске разбуянилась во время поездки. 42-летняя женщина материла окружающих, пила алкоголь и вела себя крайне вызывающе. Все выходки совершались на глазах ее восьмилетней дочки.

Девочка рассказала, что ее мама предложила вместе погулять. Потом комсомольчанке очень захотелось покататься на кораблике, поэтому они пошли на речной вокзал. Женщина хотела доплыть до Пивани и обратно. Вместо приятных впечатлений финалом речной прогулки стали задержание и поездка в отдел полиции.

- Капитан теплохода сообщил в дежурную часть, что на судне находится пьяная пассажирка, которая отказывается платить за проезд. Очевидцы рассказали о поведении женщины на судне. Сотрудники полиции задержали ее по прибытии речного трамвая в Комсомольск, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Восьмилетняя девочка плакала и была сильно напугана поведением матери. Сотрудникам пришлось успокаивать ребенка и искать отца, пока мать буйствовала и совершала пьяные выкрутасы. Папа девочки, который, судя по всему, в разводе с дебоширкой, забрал дочку домой. Нетрезвая комсомольчанка отказалась пройти медицинское освидетельствование и как-то объяснить свой поступок.

Выяснилось, что женщина уже стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Это не первый раз, когда она напивается и ведет себя неприлично на глазах дочери. Жительница Комсомольска неоднократно привлекалась за мелкое хулиганство, появление в общественных местах в состоянии опьянения и неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.

- Орган системы профилактики будет решать, что делать с правами матери на ребенка, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Мироненко, руководитель пресс-службы дальневосточной транспортной полиции.

Сотрудники транспортной полиции составили на женщину протоколы за появление в общественном месте в нетрезвом виде и неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Ей грозят штрафы до нескольких тысяч рублей или арест до 15 суток.

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