Рынок ипотеки: что ждет нас до конца года?

Алексей Близнюков, заместитель управляющего ВТБ в Хабаровском крае и Татьяна Шаталова, директор Центра ипотечного кредитования ВТБ в Хабаровске. Фото: Сергей ПЯТКОВ

Весной нашу экономику «штормило», сегодня ситуация стабилизируется, период турбулентности пройден: ставки по кредитам откатились на уровень начала года. Как ведут себя жители Хабаровского края, вернулись ли к планам по улучшению жилищных условий? Что ждет ипотеку и как будут вести себя цены на недвижимость?

О перспективах ипотечного рынка в прямом эфире радио «КП» говорили с заместителем управляющего ВТБ в Хабаровском крае Алексеем Близнюковым и директором Центра ипотечного кредитования ВТБ в Хабаровске Татьяной Шаталовой.

- Как ипотека пережила весенние испытания и как обстоят дела сейчас?

- Если в марте мы видели рекордную активность заемщиков, в первую очередь - ипотечных, которые стремились взять кредиты по «старым» ставкам, то в апреле продажи оказались минимальными, - говорит заместитель управляющего ВТБ в Хабаровском крае Алексей Близнюков. - Но уже начиная с мая ситуация стала улучшаться. Центробанк последовательно снижал ключевую ставку, следом снижались ставки по кредитам, и в июне произошел скачок выдач. В этом месяце ВТБ выдал в Хабаровском крае ипотеки на 503 миллиона рублей, что в полтора раза больше объема выдач в мае. В результате по итогам полугодия наш ипотечный портфель прибавил 7% и достиг 49,9 миллиарда рублей.

- Какие ипотечные программы наиболее популярны? Восстановился ли объем сделок с вторичной недвижимостью?

- В период высоких ставок ипотеку серьезно поддержали госпрограммы. Весной их доля в общем объеме наших ипотечных выдач составляла свыше 80%. Лидировали основная льготная программа для новостроек и Дальневосточная ипотека. В июле эта доля снизилась до 43%, дальше, как мы ожидаем, роль стандартных программ будет расти. Это важно для вторичного рынка недвижимости, который стоял на паузе в период высоких ипотечных ставок.

- Среди льготных программ, как вы сказали, лидируют основная программа для новостроек и дальневосточная ипотека. А как чувствует себя семейная ипотека?

- Ее популярность растет. По статистике ВТБ, в первом полугодии около пяти тысяч заемщиков перевели свои кредиты в «Семейную ипотеку», рефинансировав их из других программ. По сравнению с первым полугодием прошлого года спрос на подобные сделки вырос на четверть, а их объем увеличился на треть и превысил 13 миллиардов рублей. Общий объем выдач по «Семейной ипотеке» в ВТБ с начала года приблизился к 125 миллиардам рублей. Программой воспользовались около 24 тысяч заемщиков, что в 3,7 раза превышает результат за аналогичный период 2021 года. Это цифры по стране, в Хабаровском крае тенденция похожа.

- Если такими темпами переход с других ипотечных программ по стране идет именно на «Семейную ипотеку», по большому счету это связанно с её ставкой?

- Совершенно верно. Но здесь еще нужно учитывать, что мы с вами живем на Дальнем Востоке. «Семейная ипотека» - программа для семей, имеющих детей, рожденных после 1 января 2018 года. Они могут воспользоваться льготными условиями. Но даже если супругам до 35 лет, то мы однозначно клиентам предлагаем воспользоваться более низкими процентными ставками по «Дальневосточной ипотеке». Если же клиенты не подходят под ДВИ и имеют детей, рожденных после 1 января 2018 года, то это будет семейная господдержка, у нее расширенные возможности.

Это и низкая ставка от 4,3% для жителей ДФО, возможность купить строящееся или готовое жилье у юрлица, либо приобретение вторичного жилья у юрлица, физлица в сельских поселениях ДФО. Также огромным плюсом программы является возможность рефинансирования ранее взятых кредитов. То есть если у вас ипотека, вы приобретали недвижимость у застройщика, ставка на текущий момент больше 4,3%, и у вас есть ребенок, либо он родился или планируется пополнение в семье, то знайте, что кредит можно рефинансировать под более низкую ставку.

Кроме того, ВТБ с 1 июля снизил ставку по ипотеке для многодетных семей до 3%. Предложение действует до конца года и направлено на поддержку клиентов, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 родился третий или последующий ребенок, а хотя бы один из родителей получает зарплату на карту ВТБ, - сообщила директор Центра ипотечного кредитования ВТБ в Хабаровске Татьяна Шаталова.

- Что посоветуете тем, кому по каким-то причинам пришлось взять кредиты в период высоких ставок?

- Можно рефинансировать кредиты. Программу рефинансирования ипотеки мы запустили в конце июня. Заемщики с детьми могут рефинансировать ранее оформленный жилищный кредит в рамках программы «семейной ипотеки». За июль возможностью снизить ставку по кредиту на покупку недвижимости в ВТБ воспользовались 14 заемщиков Хабаровского края, объем сделок превысил 94 млн рублей. В результате наши клиенты смогли снизить свою платежную нагрузку практически вдвое.

- Какие вы можете дать прогнозы, будет ли дальше расти ипотека?

- Ситуация в сфере жилищного кредитования пока остается непростой. Активное восстановление спроса пока по-прежнему сдерживают цены на недвижимость, которые не откатились после роста весной. Да, мы ожидаем дальнейшего роста кредитования, при этом, по нашим оценкам, кредитная активность в 2022 году не восстановится до уровня прошлого года.

- А какие у вас ожидания по рынку недвижимости? Как будут вести себя цены?

- Уменьшение стоимости квадратного метра в новостройках происходит в большинстве крупных российских городов. Коррекция цен станет дополнительным фактором, который «подстегнет» спрос на недвижимость.

В случае сохранения нынешней ситуации в экономике, в августе эксперты ВТБ прогнозируют дальнейшее движение стоимости квадратного метра вниз, но сделок будет меньше, чем в прошлом году. Осенью в условиях сезонного оживления спроса снижение цен может остановиться.