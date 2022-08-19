Отключилась от усталости: мать не уследила за детьми, и это едва не привело к трагедии

Дверь в подъезд пришлось взламывать Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Оставлять маленьких детей без присмотра - не самая лучшая идея. Об этом подумали и неравнодушные прохожие в Магадане, когда увидели, как два малыша играют у открытого окна на третьем этаже дома. Очевидцы не растерялись и сразу же вызвали спасателей, чтобы не допустить трагедии.

Спустя несколько минут на помощь детишкам приехали сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС России по Магаданской области. Но они сразу же столкнулись с проблемой - на звонки в домофон никто не отвечал. Попасть в подъезд нужно было срочно, поэтому не оставалось ничего другого, как вскрывать дверь ломом.

- Спасательному отряду пришлось воспользоваться слесарным инструментом, чтобы войти внутрь, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе МЧС России по Магаданской области.

Злополучное окно Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Поднявшись по лестнице на третий этаж, сотрудникам удалось достучаться в дверь хозяйки квартиры. По словам мамы малышей, она вернулась с ночной смены на работе и ненадолго уснула, а дети оказались предоставлены сами себе.

- С женщиной была проведена разъяснительная беседа об опасности подобных игр. Обоим детишкам еще меньше четырех лет, и они не понимают, какой опасности себя подвергают. Спасатели показали хозяйке квартиры, как снимается ручка рамы, чтобы впредь малыши не смогли открыть окно без надзора.

Это история со счастливым финалом. В результате инцидента никто не пострадал.

Сотрудники МЧС напомнили о правилах, которые помогут избежать беды:

- Дети не должны находиться без присмотра в местах, где открыто окно или есть возможность, чтобы ребенок самостоятельно смог его открыть.

- Сами окна должны быть исправны, чтобы предупредить самовольное открытие.

- Нельзя оставлять пластиковые окна в режиме «микропроветривание», потому что его легко открыть, дернув за ручку.

- Рекомендуется установить средства детской защиты, которые могут заблокировать открывание.

- Нужно объяснить ребенку опасность открытого окна из-за возможного падения.

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