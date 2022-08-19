Михаил Дегтярев: «Очень многие сегодня готовы встать на защиту интересов Родины»

В ряды батальона уже вступили жители разных населенных пунктов Хабаровского края Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

В Хабаровске 19 августа стартовал военно-технический форум «Армия-2022». Яркое событие в течение трех следующих дней даст возможность ознакомиться с вооружением, которое используют российские военнослужащие, а также посмотреть, как устроен быт офицеров. Кроме демонстрации военной техники российской армии, на форуме организован набор добровольцев на службу по контракту.

В торжественном открытии форума поучаствовал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, отметивший, что такие мероприятия способствуют выполнению одной из основных задач регионального правительства - патриотического воспитания населения.

- Результат эффективной воспитательно-патриотической работы мы видим на примере создания именного батальона «Генерал Корф», названного в честь первого генерал-губернатора Приамурья. Специалисты со всего края уже вступили в его ряды. И знаю, что очень многие сегодня готовы встать на защиту интересов Родины. Мы на деле поддерживаем всех, кто хочет присоединиться к нашему батальону! - заявил Михаил Дегтярев.

В поддержку, например, входит личный региональный бонус, введенный по инициативе губернатора, в виде единовременной выплаты 250 тысяч рублей вдобавок к выплатам, положенным от министерства обороны.

Если желающего заключить контракт не отпускает работа, то и здесь правительство края идет навстречу, подписав постановление о сохранении рабочего места за контрактниками, которые отправляются на прохождение военной службы в составе именного батальона.

- На основании заключенного контракта либо предписания военкомата работник пишет заявление своему работодателю с просьбой сохранить рабочее место. Работодатель, на основании заявления работника, руководствуясь постановлением правительства края, издает приказ о сохранении за работником рабочего места на период его службы. На время отсутствия основного работника на его место по срочному трудовому договору может быть принят другой работник, - рассказала Наталья Ивакаева, начальник отдела развития социального партнерства комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края.

В дни форума пункт отбора на военную службу по контракту будет расположен прямо на площадке аэродрома «Центральный».