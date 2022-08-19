Наталья Евтеева: «Важно проявлять активность в решении проблем наших детей»

Меры поддержки направлены на разные категории населения Хабаровского края. Фото: Правительство Хабаровского края

Для улучшения качества жизни населения власти Хабаровского края во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым стараются использовать любую возможность. Там, где регионам может не хватать ресурсов, на помощь приходят федеральные программы и национальные проекты, призванные решать важнейшие проблемы регионов.

Вопрос, который нуждается в контроле и развитии в Хабаровском крае - демографическая ситуация, поэтому регион делает все, чтобы жизнь жителей Хабаровского края была комфортной и долгой.

Меры поддержки направлены на разные категории населения. Так, с одобрения губернатора Михаила Дегтярева комплекс мероприятий был утвержден в отношении инвалидов. Например, теперь появилась возможность возместить затраты за самостоятельно приобретенные средства реабилитации, включенные в региональный перечень. А средство реабилитации «Смартфон с программным обеспечением» стало доступно всем инвалидам первой группы, проходящим обучение в профессиональных образовательных организациях.

- Все наши семьи, воспитывающие детей с инвалидностью и ментальной инвалидностью, получают финансовую поддержку. Последняя хорошая новость - в крае скоро появится дорогостоящий педиатрический аппарат Lokomat - для реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Нужно проявлять активность в решении проблем наших детей, и государство, безусловно, помогает, когда подхватывает их и помогает в жизни. Подобные проекты - национальные или региональные - конечно, только улучшают жизнь населения, - рассказала «КП» - Хабаровск» Наталья Евтеева, руководитель АНО «Хабаровская инвалидная организация «Реальная помощь».

Благодаря утвержденному в 2020 году распоряжению правительства Хабаровского края регион развивает стационарозамещающие технологии социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами. Как результат - открытые в 2021 году отделения дневного пребывания в двух учреждениях социального обслуживания. Это позволяет снизить количество необоснованных госпитализаций и способствует формированию проактивной позиции по отношению к жизни.