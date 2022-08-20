Хабаровск 19 августа оказался под мощнейшим натиском стихии Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Хабаровск 19 августа оказался под мощнейшим натиском стихии. Весь день в городе лил сильный дождь, из-за чего на улицы краевой столицы ушли под воду. Последствия жесткого натиска непогоды жители города прислали в редакцию «КП» - Хабаровск».

ДОЖДЬ В ХАБАРОВСКЕ 19 АВГУСТА

Почти вся краевая столица из-за ливня превратилась в сплошную лужу. Во всех районах города улицы ушли под воду. Фактически Хабаровск превратился в Венецию, только вместо гондол - машины, которые рассекают «дорожные водоемы» и теряют номерные знаки.

Пешеходам тоже пришлось несладко: по залитым улицам приходилось передвигаться по колено в воде. Стихия не пожалела и пригород - в некоторых населенных пунктах ручьи превратились в реки и так и норовили снести все на своем пути. Затопленные дворы, подъезды, дачи и тротуары - последствия ливня Хабаровск разгребает до сих пор.

ЛИВЕНЬ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 19 АВГУСТА

Мощные дожди накрыли весь регион. В Хабаровске за прошедшие сутки выпало 42 миллиметра осадков при норме для августа в 146 миллиметров. Особенно сильно ливень бушевал в Николаевском районе - здесь за 12 часов выпало 73 миллиметра осадков.

- За ночь в единую дежурно-диспетчерскую службу Хабаровска поступило свыше 80 обращений об оказании помощи населению. Спасатели и городские службы помогали жильцам подтопленных домов переносить имущество на верхние этажи и откачивать воду с помощью водяного насоса. Оперативной группой в СНТ «Зубровое» возле села Корсаково-1 было эвакуировано два пожилых человека в пункт временного размещения, открытый на базе сельской школы, - сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Весь день в городе лил сильный дождь Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ЭТО НЕ КОНЕЦ

Уровень Амура у Хабаровска на утро 20 августа поднялся на 19 сантиметров и достиг отметки 439 сантиметров. Из-за «большой воды» подтопленными остаются три участка внутрипоселковых дорог в селах Елабуга, Красносельское (Хабаровский район) и Гайтер (Комсомольский район).

Мощные дожди накрыли весь регион Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По прогнозам синоптиков, дождь в Хабаровском крае не утихнет. 20 августа сильные осадки и ливни ожидаются в районах имени Лазо, Бикинском, Вяземском, Амурском, Нанайском, Хабаровском, Комсомольском, Ульчском, Николаевском, Тугуро-Чумиканском. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

Очередной циклон обрушится на регион 22-23 августа. В большинстве районах края вновь пройдут мощные дожди и усилится ветер до 15-20 метров в секунду.