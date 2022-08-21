Реки вышли из берегов, села затопило, дороги размыло: последствия стихии устраняют в Хабаровском крае

Жители отдаленных сел оказались отрезаны от мира Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Два дня с 19 по 20 августа на Хабаровский край обрушивались сильнейшие ливни. Циклон привел к печальным последствиям: если в Хабаровске теряли номера машин и не могли пройти по улицам, то в отдаленных селах люди оказались отрезаны от цивилизации.

Затопленная дорога Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Всему виной – разлив рек, уровень которых превысил показатели нормы за время дождя. В Охотском районе из-за выхода рек Арка и Охота затопило 72 дома и размыло дорогу, ведущую к селу. Запасов питания людям в Арке хватит на 10 дней.

Подтопленный дом Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- В границах поселения введен режим ЧС. Вода сошла, но для помощи населению организован подворовой обход, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Частные дома затопило в Хабаровске и Осиновой Речке. Здесь проводится откачка воды в 10 домах и подвале помещений Дома-интерната для престарелых и инвалидов. Помощь людям оказывают спасатели.

- Ливни привели к разливу рек в Комсомольском и Нанайском районах. Из-за этого размыло 7 участков дорог, а также оказался разрушен деревянный мост.

Откачка воды Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сейчас ограничен проезд на 39 и 43 километрах автодороги Селихино – Снежный – Уктур. Кроме того, временно нельзя проехать по отрезку 14-16 километров от Уктура до Кеная и к подъездам сел Арсеньево и Верхняя Манова. Последствия коснулись и дорог внутри Маяка, Лидоги и Троицкого. На местах работают дорожные службы.

На местах работают спасатели Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Разлив Амура затопил три участка дорог в Елабуге, красносельском и Гайтере. Здесь также работают специалисты.

В настоящее время продолжается мониторинг ситуации на реках. На 21 августа уровень Амура у Хабаровска увеличился на семь сантиметров и достиг 446 сантиметров. Сотрудники МЧС завершают объезд участков, которые могло затопить. Дежурства организованы и на островной части города.

Сотрудники работают и днем, и ночью Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Следующий подобный циклон прогнозируется на 22-23 августа. В связи с этим в крае возможны сильные дожди, грозы и усиление ветра до 15-2 метров в секунду.

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