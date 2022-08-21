«Тихая охота» - громкие последствия: грибники заблудились в тайге Хабаровского края

Три женщины не успели вернуться домой до ливня Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сразу три случая исчезновения людей в лесу произошли в Хабаровском крае. Три женщины ушли по грибы, но назад уже не вернулись.

ПРОВЕЛА НОЧЬ ПОД ЛИВНЕМ

Первый случай произошел между селами Дружба и Некрасовка. 64-летняя местная жительница в компании с 49-летней приятельницей пошли на «тихую охоту». Одна из них вскоре вышла из леса с урожаем, но ее подруга не вернулась к тропинке. На место вызвали спасателей и волонтеров «Амур поиска».

Привлекли поисковых собак Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Из-за болотистой местности, которую к тому же размыло сильными ливнями, найти потерявшуюся было очень сложно. Потребовалась помощь поисковых собак, а также звуковые сигналы. В поисках приняли участие 16 человек. Было исследовано около пяти километров лесополосы.

- Найти женщину удалось в двух километрах от того места, где они оставили машину спустя несколько часов. Она остановилась в пути и дожидалась помощи на одном месте. Ее мобильный разрядился. Несмотря на то, что под дождем в лесу пришлось провести ночь, держалась молодцом, - сказал Артем Шестаков, спасатель ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Женщинам удалось вернуться домой Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ОКАЗАЛИСЬ В ПЛЕНУ СТИХИИ

Второй случай был похож на предыдущий. 83-летняя и 81-летняя пенсионерки отправились за дикоросами на дамбу за селом Восточное. С собой у них не было телефонов, поэтому родственники не знали, где женщины находятся. На место выехали волонтеры «Лиги спас». Добровольцам удалось найти женщин под утро в лесу. Они чувствовали себя нормально, несмотря на ночь под дождем.

Спасатели прочесали несколько километров лесополосы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ПАМЯТКА

Если вы потерялись в лесу, вам помогут советы от МЧС:

- Не поддавайтесь панике. Как только вы поняли, что заблудились необходимо успокоиться и оставаться на одном месте.

- С собой всегда нужно брать телефон. Даже без сим-карты можно вызвать «112» и объяснить, что произошло.

- Если вы пошли в лес не одни, в течение часа следует оставаться на одном месте. За это время остальные люди смогут восстановить ваш маршрут и найти вас.

Спасатели и волонтеры трудились много часов Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Если товарищи не нашли вас, то необходимо расчистить площадку на земле размером метр на метр и постараться как можно точнее вспомнить и нарисовать схему района нахождения. На карте нужно как можно более точно нарисовать ваш маршрут передвижения

- Необходимо прислушаться. Если будут слышны крики, гудки и сигналы, необходимо проследовать на звук, оставляя зарубки на деревьях.

- Если вы вышли на тропу или дорогу, идите по ней. Если вышли к реке, то идите вниз по течению. Если рядом с вами проходит ЛЭП, следуйте вдоль линии электропередачи.

Поиски увенчались успехом Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ЧЕГО НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ:

- Не ходить в темное время суток. В это время лучше отдохнуть и набраться сил.

- Не ходить по звериным тропам, иначе можно встретить диких хищников

- Не выходить на болота. В них можно увязнуть

- Не есть незнакомые растения. Лучше будет больше пить, чтобы обмануть организм.

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