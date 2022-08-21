«Рок над Амуром» в самом разгаре: Сурганова, «Чиж & Сo» и «КняZz» выйдут на сцену в Хабаровске

Фестиваль «Рок над Амуром» 2022 в Хабаровске
Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО
Главный музыкальный фестиваль этого лета «Рок над Амуром» в Хабаровске в самом разгаре. У арены «Ерофей» настоящий ажиотаж.
Фестиваль «Рок над Амуром» 2022 в Хабаровске
Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ
Мероприятие такого масштаба привлекло сотни людей, которые хотят вживую услышать исполнение любимых хитов и песни артистов с Дальнего Востока.
- Фестиваль замечательный, все очень нравится. Народу много, буквально не пройти к сцене. Но поют все ребята хорошо. Особенно понравилось выступление «Двадцать», - поделилась впечатлениями Мария К., хабаровчанка.
Фестиваль «Рок над Амуром» 2022 в Хабаровске
Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ
Вход для всех желающих абсолютно бесплатный. Также для жителей продлили работу автобусов, чтобы можно было с комфортом добраться до дома после концерта. Помимо прочего, зрители отмечают удобства выбранного для концерта места. Рядом есть фуд-корт с горячим кофе, а также установлены бесплатные биотуалеты.
Фестиваль «Рок над Амуром» 2022 в Хабаровске
Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО
Мероприятие началось в 14:00. К семи вечера на сцене уже отыграли группы «hehehe», «BARLAMA», «Сезон дождей», «Battle Nuggets», «Starkillers» и победители прошлого фестиваля «Двадцать».
Фестиваль «Рок над Амуром» 2022 в Хабаровске
Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ
Небольшую ложку дегтя в концерт добавил дождь, который оросил открытую площадку. Многие люди поспешили уйти, но самые драйвовые остались, несмотря на непогоду.
- Неудобно, что сразу набрались лужи по щиколотку. Конечно, когда мокро, совсем неприятно стоять. Поэтому парковка сейчас полупустая, все разбежались.
Зрители с нетерпением ждут главных звезд фестиваля. В 19:15 начнется выступление Сургановой и Оркестра. В 20:30 для хабаровчан споют «Чиж & Сo». В 21:50 на сцену поднимется «КняZz».
Фестиваль завершится фейерверком. Его запустят в 23:00.
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Вход для всех желающих свободный (подробнее)