Труп в багажнике? Пользователей соцсетей напугало видео жесткого ДТП на трассе

Виновником аварии стал водитель Nissan. Фото: стоп-кадр видео

В хабаровских пабликах живо обсуждают ДТП, произошедшее неподалеку от города Бикин. Там на 206-м километре трассы столкнулись две иномарки: Nissan Bluebird и Toyota Noah. На видео с места аварии, опубликованном на канале reporter.khv, больше всего внимание пользователей Сети привлекло то, что из открытого багажника Nissan были видны человеческие ноги. Некоторые уверены, что человек на видео погиб. Подробности ДТП «КП» - Хабаровск» рассказала Ольга Голубева, государственный инспектор отделения пропаганды УГИБДД Хабаровского края.

Оказалось, что виновником аварии стал водитель Nissan. 26-летний парень не справился с управлением, и его машина налетела на искусственную выбоину в асфальте. Сейчас как раз на этом участке дороги идет ремонт покрытия. Автомобиль занесло, и он выехал на встречку, где и столкнулся с Toyota.

- Травмы получила 25-летняя пассажирка Nissan. От госпитализации она отказалась. Разовая помощь медиков на месте потребовалась семейной паре, которая ехала во втором автомобиле, - пояснила представитель ведомства.

Так что никакого трупа в багажнике иномарки не было. По всей видимости, водитель автомобиля просто искал что-то в самом дальнем его углу. В ГИБДД региона добавили, что оба автомобилиста были трезвы. Учитывая то, что сейчас на данном участке трассы Хабаровск - Владивосток ведется ремонт дорожного полотна, автомобилистам стоит быть аккуратными и соблюдать скоростной режим.

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