Евгений Данилов: «Китай остался ключевым партнером для Дальнего Востока»

Евгений Данилов, исполняющий обязанности первого заместителя начальника Хабаровской таможни, подполковник таможенной службы Фото: Сергей ПЯТКОВ

Как с начала года изменилась динамика поставок товаров из-за рубежа, каким образом происходит перестройка логистических маршрутов, много ли контрабанды идет через таможню, куда на самом деле увозят конфискованный товар, и подлежат ли к изъятию товары, привезенные из недружественных стран? Об этом и не только говорили в прямом эфире с исполняющим обязанности первого заместителя начальника хабаровской таможни, подполковником таможенной службы Евгением Даниловым.