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Общество5 сентября 2022 3:00

Евгений Данилов: «Китай остался ключевым партнером для Дальнего Востока»

В планах открытие новых контейнерных линий в порту Ванино
Ульяна КОСКИНА
Евгений Данилов, исполняющий обязанности первого заместителя начальника Хабаровской таможни, подполковник таможенной службы

Евгений Данилов, исполняющий обязанности первого заместителя начальника Хабаровской таможни, подполковник таможенной службы

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Как с начала года изменилась динамика поставок товаров из-за рубежа, каким образом происходит перестройка логистических маршрутов, много ли контрабанды идет через таможню, куда на самом деле увозят конфискованный товар, и подлежат ли к изъятию товары, привезенные из недружественных стран? Об этом и не только говорили в прямом эфире с исполняющим обязанности первого заместителя начальника хабаровской таможни, подполковником таможенной службы Евгением Даниловым.

Общество: ВОПРОС ДНЯ