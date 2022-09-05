Тайфун в Хабаровском крае начнет бушевать 6 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прогноз в Хабаровском крае крайне неблагоприятный: на регион движется мощный тайфун «Хиннамнор». Стихия обрушит сильные дожди и ураганный ветер. Объявлено штормовое предупреждение.

ТАЙФУН «ХИННАМНОР» В ХАБАРОВСКЕ

- Тайфун выходит на восточную часть Приморья, а нам достается вся его энергетика. Она будет способствовать активизации фронтальных разделов, которые находятся на территории края, - рассказала в эфире радио «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Тайфун в Хабаровском крае начнет бушевать 6 сентября. «Хиннамнор» выйдет на юг региона и ЕАО. Сильно достанется Хабаровску: в краевой столице ожидаются сильные дожди и ветер 25-30 метров в секунду по долинам рек, на побережье - до 35 метров в секунду. Из-за этого по населенным пунктам могут «летать» плохо закрепленные конструкции.

Погода в Хабаровске 7 сентября будет еще хуже. Дожди усилятся, не будет стихать и ветер. Температура воздуха днем резко упадет до +14 +19 градусов.

ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Тайфун оставит южную часть Хабаровского края 8 сентября. Дожди и ветер начнут стихать, температурный фон постепенно поднимается. Но непогода не оставит регион полностью. Тайфун двинется на север края, где обрушит дожди и ветер.

Погода в Хабаровском крае устаканится 9 сентября. До конца недели осадков в регионе не ожидается. Столбики термометров поднимутся до летних +28 градусов. Прогноз еще будет уточняться.