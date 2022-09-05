Перепугала до смерти: пятилетняя девочка убежала из дома в Хабаровском крае, чтобы поиграть в цветах

Уже через 20 минут росгвардейцы обнаружили девочку в 500 метрах от дома Фото: Предоставлено Росгвардией

Правоохранительные органы в Бикине фактически стояли на ушах: из дома пропала пятилетняя девочка. Ребенок играл и в один момент просто испарился. Перепуганная мама не смогла найти дочь самостоятельно, поэтому обратилась за помощью.

Ребенок все время находился под присмотром матери, но женщине пришлось отвлечься на кухне. В таком возрасте дети очень любопытны и, что самое страшное, не всегда отдают отчет своим действиям. Например, малышка из Бикина воспользовалась тем, что осталась одна, открыла входную дверь и ушла на улицу. Маме девочка ничего не сказала.

Когда женщина вернулась из кухни, то обомлела. Ребенка нигде не было, дочь не отзывалась. Перепуганная до смерти мать обратилась в правоохранительные органы, начался поиск девочки. Подключились сотрудники Росгвардии. Прапорщик полиции Константин Матвеев и сержант полиции Сергей Василенко прочесали близлежащие улицы и дворы, операция принесла результат.

- Уже через 20 минут росгвардейцы обнаружили девочку в 500 метрах от дома, беззаботно играющую на цветочной полянке. Сотрудники на патрульном автомобиле доставили ребенка в отдел полиции, где его уже ожидала взволнованная мать, - рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.

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