Михаил Дегтярев: «Место, пребывавшее в запустении, наконец меняется на глазах»

На месте заложенного первого камня скоро появится целый комплекс епархиального управления Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Правительство Хабаровского края продолжает плодотворное сотрудничество с Хабаровской епархией, направленное на развитие и комфорт жизни православного общества. Очередным шагом, демонстрирующим полную поддержку краевых властей, является начатое строительство епархиального управления Хабаровской епархии Русской Православной Церкви.

Дата заложения официально увековечена Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Накануне был заложен первый камень будущего сооружения. В торжественной церемонии его освящения вместе с митрополитом Хабаровским и Приамурским Артемием принял участие губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- Сегодня - знаменательное событие для всех православных верующих Хабаровского края. Дальнейшее развитие этой площадки предполагает появление православной школы полного цикла, а также здесь будет парк и художественный музей. Много лет место пребывало в запустении и сейчас меняется на глазах, - рассказал Михаил Дегтярев.

Новый комплекс будет расположен на улице Святителя Иннокентия Московского напротив Спасо-Преображенского кафедрального собора. Площадь застройки на данный момент занимает 500 квадратных метров, а само епархиальное управление расположится в итоге на территории в 1800 квадратных метров.

Епархиальное управление станет первым в комплексе новых сооружений Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

День закладывания камня совпал с еще одной знаменательной датой - 60-летним юбилеем митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия, о чем упомянул и глава региона.

- Благодаря вам крепнут традиции православия в нашем регионе, открываются храмы и приходы, ведется миссионерская и образовательная деятельность, а в душах людей живут добро и свет. И очень приятно, что мы закладываем первый камень под епархиальное управление именно в ваш юбилей.

Митрополит провел церемонию и также обратился со словами благодарности, отметив активное участие правительства.

Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- Краевые власти всегда идут нам навстречу в развитии епархии. Доказательство тому - ремонт кафедрального собора, который не обновлялся 15 лет. Строительство нового епархиального управления - это только первый этап. Через некоторое время, надеюсь, появится прекрасный православный детский сад и школа, которые дополнят собой кафедральный собор и семинарию, - рассказал митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.