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Общество5 сентября 2022 5:00

Михаил Дегтярев: «Место, пребывавшее в запустении, наконец меняется на глазах»

В Хабаровске заложили первый камень нового епархиального управления
Кирилл КУЗНЕЦОВ
На месте заложенного первого камня скоро появится целый комплекс епархиального управления

На месте заложенного первого камня скоро появится целый комплекс епархиального управления

Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Правительство Хабаровского края продолжает плодотворное сотрудничество с Хабаровской епархией, направленное на развитие и комфорт жизни православного общества. Очередным шагом, демонстрирующим полную поддержку краевых властей, является начатое строительство епархиального управления Хабаровской епархии Русской Православной Церкви.

Дата заложения официально увековечена

Дата заложения официально увековечена

Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Накануне был заложен первый камень будущего сооружения. В торжественной церемонии его освящения вместе с митрополитом Хабаровским и Приамурским Артемием принял участие губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев

Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- Сегодня - знаменательное событие для всех православных верующих Хабаровского края. Дальнейшее развитие этой площадки предполагает появление православной школы полного цикла, а также здесь будет парк и художественный музей. Много лет место пребывало в запустении и сейчас меняется на глазах, - рассказал Михаил Дегтярев.

Новый комплекс будет расположен на улице Святителя Иннокентия Московского напротив Спасо-Преображенского кафедрального собора. Площадь застройки на данный момент занимает 500 квадратных метров, а само епархиальное управление расположится в итоге на территории в 1800 квадратных метров.

Епархиальное управление станет первым в комплексе новых сооружений

Епархиальное управление станет первым в комплексе новых сооружений

Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

День закладывания камня совпал с еще одной знаменательной датой - 60-летним юбилеем митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия, о чем упомянул и глава региона.

- Благодаря вам крепнут традиции православия в нашем регионе, открываются храмы и приходы, ведется миссионерская и образовательная деятельность, а в душах людей живут добро и свет. И очень приятно, что мы закладываем первый камень под епархиальное управление именно в ваш юбилей.

Митрополит провел церемонию и также обратился со словами благодарности, отметив активное участие правительства.

Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий

Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий

Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- Краевые власти всегда идут нам навстречу в развитии епархии. Доказательство тому - ремонт кафедрального собора, который не обновлялся 15 лет. Строительство нового епархиального управления - это только первый этап. Через некоторое время, надеюсь, появится прекрасный православный детский сад и школа, которые дополнят собой кафедральный собор и семинарию, - рассказал митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.

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