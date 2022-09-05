Максим Косенко: «Форсайт-сессии помогли жителям активизироваться»

Жители Ванино и Комсомольска-на-Амуре высказывали свои идеи на протяжении двух недель Фото: Правительство Хабаровского края

Прошедшие две недели могут стать определяющими в вопросе дальнейшего развития крупных промышленных центров Хабаровского края - Комсомольска-на-Амуре и Ванино. Накануне в населенных пунктах завершились многочисленные форсайт-сессии по формированию карты развития территории, в ходе которых жители могли повлиять на благоустройство места жительства.

Наиболее достойные и перспективные из собранных по итогам двух недель предложений отобрали в ходе прошедших на выходных форумов сторонников позитивных изменений. Свое слово, адресованное участникам форумов, сказал и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

- Карта развития будет обработана профессиональными экспертами и станет обязательным к исполнению документом для муниципальных администраций и региональной власти, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Инициатива о привлечении жителей для выражения своего мнения относительно возможных улучшений была высказана главой региона. Именно он предложил заняться разработкой мастер-планов территорий, как это было реализовано ранее в столице края. За работу принялись в Ванино и Комсомольске-на-Амуре.

Воодушевившись, жители стали активно предлагать свои идеи, благодаря чему в Городе юности удалось собрать более 3500 предложений.

- Озвученные в микрорайонах проблемы касаются, в принципе, всех. Нашей целью было переломить тренд: обсуждать, недовольно, на кухнях, дома, но не пытаться выйти с проблемами в общественное пространство. По итогам форсайт-сессий могу уверенно сказать: люди оживились, активизировались, - рассказал Максим Косенко, координатор губернаторского плана развития Комсомольска-на-Амуре.

Жители Ванинского района оказались не менее инициативными и высказали более трех тысяч предложений за две недели форсайт-сессий. Однако темы, волнующие жителей разных населенных пунктов, во многом схожи: проблемы касаются сферы ЖКХ, экологии и общественного транспорта.

Документы, утвержденные по итогам форумов сторонников позитивных изменений, отправятся на оценку экспертам, которые определят необходимые объемы финансирования и, исходя из этого, установят, насколько реально воплощение в жизнь той или иной идеи.

Первый в крае мастер-план - план развития Хабаровска - представят на стартовавшем ВЭФ-2022. Презентует план лично губернатор.