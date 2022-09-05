Развели антисанитарию: тараканов в школьной столовой нашли жители Хабаровского края

В школьной столовой нашли тараканов Фото: Олег ЗОЛОТО

Начало учебного года могло быть под угрозой в одной из школ Бикина в Хабаровском крае. И дело вовсе не в отсутствии учителей или недостатке учеников. В местах приготовления пищи были обнаружены насекомые.

- В рамках оценки готовности школ к учебному году была проведена прокурорская проверка. Посещали разные школы города. В одном из образовательных учреждений проверяющий наткнулся на насекомых в пищеблоке. При этом существуют требования, - рассказал «КП» - Хабаровск» Павел Иванов, исполняющий обязанности прокурора города Бикин.

Это серьезное нарушение санитарных норм не могло остаться незамеченным. Ведь на кону здоровье подрастающего поколения. Прокуратура отреагировала молниеносно.

- Директору школы было вынесено представление. Учебным заведением сразу же был заключен контракт на проведение дезинфекции. К началу учебного процесса школу повторно проверили. Всех насекомых вывели.

Но иногда таких мер может показаться недостаточно, ведь налицо нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

- Прокуратурой было привлечено к административной ответственности должностное лицо, то есть директор образовательного учреждения. Ей был выписан штраф в размере трех тысяч рублей.

Теперь родители смело отправляют детей в школу, не опасаясь, что в обеде будет плавать какое-нибудь насекомое.

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