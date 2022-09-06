Укротитель преступников и не только: хабаровский полицейский поймал змею в мешок от сахара

Старший сержант полиции Игорь Данилюк Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Старший сержант полиции Игорь Данилюк стал героем социальных сетей и сердец отдыхающих горожан. Он нес дежурство на улице Герцена у Дома культуры «Русь» в Индустриальном районе.

В теплый и солнечный день там прогуливались мамы с детьми. Как вдруг прохожий обратил внимание стражей порядка на ползущую змею. Не исключено, что она могла быть ядовитой и представлять опасность для окружающих.

Полицейский незамедлительно отреагировал и попросил всех, кто находится на детской площадке, отойти подальше.

- Когда был ребенком, я часто выезжал за город и в детские лагеря. Там часто видел амурских полозов. Даже ловили их. Они не агрессивные, не ядовитые, поэтому не представляют особой опасности для людей, - рассказал «КП» - Хабаровск» Игорь Данилюк, старший сержант полиции Хабаровска.

Очевидцы засняли момент поимки змеи. Вероятно, это взрослая особь, потому что ее длина достигала почти двух метров.

Сначала полицейский схватил полоза за хвост. Змея извивалась и совсем не хотела идти на «контакт». Напарница Игоря достала из машины мешок. Причем не полиэтиленовый, а тряпичный от сахара, так что здоровью пресмыкающегося ничего бы не угрожало. После поимки мешок с нарушителем спокойствия положили в патрульную машину.

- Со змеей все в порядке, доступ воздуха ей был обеспечен. Можно было, конечно, просто отогнать ее от детской площадки. Но в городской черте люди по незнанию могли бы причинить пресмыкающемуся вред. В 15:00 у меня закончилась смена, а после 17:00 я выехал в район Ильинки и выпустил змею в лес.

Как оказалась, змея на детской площадке - интересная загадка.

- Сложно сказать, как в городе появилась такая крупная особь. Иногда амурских полозов держат в квартирах, так как они не опасные. Не исключено, что кто-то не справился с уходом за змеей и просто решил таким способом избавиться от нее. Также возможно, что она жила в лесном массиве в районе Амуркабеля, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

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