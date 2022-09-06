Удовольствие не из дешевых: в ЕАО стремительно дорожает туалетная бумага

Самая дорогая бумага на Сахалине Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За гречкой и туалетной бумагой очередей в магазинах давно нет, но последняя продолжает активно дорожать. И регионом-лидером, где наблюдается рост цен, стала Еврейская автономная область. Там изделие из целлюлозы за первое полугодие 2022-го прибавило в цене 62,53%. Такие данные озвучили в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС) Росстата.

К слову, в январе рулон бумаги можно было купить за 17 рублей. Теперь же его средняя стоимость составляет 22 рубля.

- За минувшую неделю из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: спички - на 1,2%, порошки стиральные и щетки зубные - на 0,4%, пасты зубные и бумага туалетная - на 0,3%, пеленки для новорожденных, подгузники детские, прокладки гигиенические - на 0,2%, мыло туалетное - на 0,1%, - сообщили в Росстате.

Но при таком активном росте цены туалетная бумага в ЕАО все же не является самой дорогой в России. Рейтинг возглавила Сахалинская область. В островном регионе рулон стоит 64 рубля 16 копеек. Дорого стоит бумага на Чукотке - почти 49 рублей за рулон, а также в Хабаровском крае - свыше 40 рублей.

Отметим, что за первые полгода 2022-го в стране не было ни одного региона, где бы подешевела туалетная бумага. Это является последствием западных санкций. Ранее в компании «Росгигиена», занимающейся производством и оптовыми поставками бумажной продукции - в том числе и той самой, для самого ценного - пояснили, что сейчас заводы ограничивают отгрузки.

- Мы тоже снижаем отпуск - если раньше, например, можно было купить хоть фуру этой бумаги, то теперь фуру нельзя. За один только март закупочная стоимость бумаги у наших производителей выросла в среднем на 15-20 процентов, - отметили там.

Все это не значит, что пора переходить на лопухи, но то, что в ближайшее время рост цен будет продолжаться, совершенно очевидно. Успокаивает то, что сам по себе товар не самый дорогой, и потому динамика стоимости не отразится существенно на кошельках.

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