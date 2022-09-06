Михаил Дегтярев: «Хабаровский край располагает землей и инженерной инфраструктурой для создания уникального автобусного кластера»

Перспективный кластер сможет производить до 1000 единиц транспорта в год Фото: Правительство Хабаровского края

6 сентября делегация Хабаровского края во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым начала свою работу на Восточном экономическом форуме, который продлится во Владивостоке до 9 сентября.

Лучше всего представить регион и его возможности потенциальным инвесторам или партнерам может именно губернатор, который находится в курсе положения вещей во всех важнейших отраслях. Такой подход к переговорам показывает серьезность намерений региона к реализации проектов, а также его открытость. Поэтому во всех встречах с представителями компаний и госкорпораций глава региона присутствует лично, от первого лица донося, к каким результатам намерен идти край и какие для этого предлагает действия.

Так, одним из первых мероприятий на ВЭФ стала питч-сессия, где Михаил Дегтярев обсудил модернизацию общественного транспорта с гендиректором Фонда развития Дальнего Востока и Арктики, заместителем председателя ВЭБ.РФ Артемом Довлатовым и руководителем «Волгабас» Алексеем Бакулиным. Стороны выразили готовность к реализации проекта строительства сборочного производства городских и междугородних автобусов, а также электробусов и водоробусов.

- Знаю, что госкорпорация рассматривает вопрос участия в финансировании проекта по созданию дальневосточного автобусного кластера, который планирует реализовывать компания «Бакулин Моторс Групп». Край поддерживает эту инициативу. Мы готовы выделить землю и всю инженерную инфраструктуру. Совместно с Минвостокразвития России, КРДВ проекту будет предоставлен преференциальный режим ТОР, - заявил Михаил Дегтярев.

Это уже не первая инициатива, где ВЭБ.РФ планирует содействовать развитию Хабаровского края. Корпорация уже активно участвует в строительстве грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов, а также социально значимых объектов здравоохранения и образования. Проект кластера не имеет аналогов на территории субъекта, а его планируемая производственная мощность позволит достигать отметки в 1000 изготовленных единиц ежегодно.

- Планы по обновлению общественного транспорта генерируют спрос на современную автобусную технику в регионе. При поддержке ВЭБ.РФ уже реализованы проекты по модернизации общественного транспорта в 15 городах, в том числе на Дальнем Востоке. Проект «Дальневосточный автобус» позволит снизить стоимость автобусов в целом и обеспечит стабильность и надежность в перевозках общественным автобусным транспортом, - отметил Артем Довлатов.

Создание кластера не ограничится только лишь запуском производственной площадки и выпуском основных комплектующих. Кроме производства электромостов, элементов шасси и силовой установки, в планах создание водородных энергетических компонентов, а также открытие научно-инжинирингового центра. Реализация проекта требует 6,5 миллиарда рублей, из которых 5,2 миллиарда - средства ВЭБ.РФ.

По окончании питч-сессии стороны продолжили обсуждение путей реализации идеи «Дальневосточный автобус». Одной из перспективных точек роста может стать создание туристической модели автобуса и ее полная локализация для рынка России.