Александр Юрченко: «Ургалуголь» заточен, чтобы обеспечивать энергетику Дальнего Востока»

Александр Юрченко, пресс-секретарь Сибирской угольной энергетической компании Фото: Сергей ПЯТКОВ

«Ургалуголь» - одна из важнейших точек на энергетической карте не только России, но и всего мира. Какие проекты реализуются в настоящее время предприятием, какие практики по добыче угля сейчас используют сотрудники, насколько процесс угля экологичен, каковы перспективы развития авиаперевозок в этом направлении - это и многое другое обсудили в прямом эфире радио КП с пресс-секретарем Сибирской угольной энергетической компании Александром Юрченко.

- На сегодняшний день предприятие активно развивается. Если говорить о цифрах, то в прошлом году нашими производственными единицами добыто 10 миллионов тонн угля. Это большой показатель. И если говорить о его предназначении, то порядка 70 процентов всего добытого и обогащенного сырья у нас идет на внешние рынки. Хотя предприятие заточено на то, чтобы обеспечивать энергетику Дальнего Востока. Мощности предприятия таковы, что если бы мы говорили об обеспечении энергетики региона, то мы бы справились с этими планами за три-четыре месяца, а все остальное - это излишки, которые идут на экспорт. В основном это направление Юго-Восточной Азии. Мы уже не раз обсуждали наше выгодное положение относительно Азиатского-Тихоокеанского региона и рынков, небольшое плечо доставки до наших мощностей, расположенных в Ванино. В этом плане с экономикой у нас хорошо и частично с логистикой. Вообще, хочу сказать, что за всю историю «Ургалугля», который входит в группу СУЭК, добыто более 160 миллионов тонн угля. Оценочные запасы - 11 миллиардов тонн.

Эксперт также рассказал, что процесс добычи угля мало вредит окружающей среде. Но рабочий процесс может влиять, прежде всего, это водные объекты.

- По большому счету, если взять шахту, разрез - это большая яма, куда стекает вода. Ее нужно куда-то отводить, и она имеет небольшую взвесь. Поэтому, естественно, у нас есть насосная станция, которая выводит водоприток в водные объекты. Но перед тем, как эта вода попадет в реку, мы обязаны по закону ее очистить. На сегодняшний день компания инвестировала порядка 130 миллионов рублей на то, чтобы привести в порядок очистные сооружения. И контроль со стороны государственных регулирующих органов сегодня очень жесткий.