Михаил Дегтярев: Никакие санкции не помешают укреплению дружбы между Хабаровским краем и КНДР

Стороны планируют развивать взаимодействие в образовательных учреждениях Фото: Правительство Хабаровского края

Взятый Россией курс на Восток предполагает налаживание отношений с помощью всевозможных мероприятий международного масштаба. Хабаровский край принимает активное участие в федеральной стратегии, и очередная возможность для региона продемонстрировать свою значимость для страны - VII Восточный экономический форум, который с 6 по 9 сентября проходит во Владивостоке.

Новые внешнеполитические реалии предполагают создание новых договоренностей. Поэтому губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в первый день своего пребывания на ВЭФ провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Корейской Народно-Демократической Республики в России Син Хон Чхолем, где стороны обсудили, в каком русле могло бы протекать их дальнейшее сотрудничество.

- У нашего региона и КНДР есть успешный опыт взаимодействия по широкому кругу вопросов, включая торговлю, образование, культуру, молодежные и спортивные обмены, туризм, привлечение трудовых ресурсов, сельское хозяйство, - рассказал Михаил Дегтярев.

Однако динамика тесного сотрудничества по многим направлениям существенно замедлилась за последние пару лет. Всему виной - распространение коронавирусной инфекции, ставшее причиной остановки внешнеторговых связей. Тем не менее губернатор с оптимизмом смотрит на восстановление партнерства в ближайшем будущем.

- Уверен, наша встреча станет отправной точкой для активизации сотрудничества Хабаровского края и Корейской Народно-Демократической Республики. И предлагаю начать с реализации образовательных проектов, - перешел к сути Михаил Дегтярев.

Совместная работа в сфере образования, по планам краевых властей, предполагает двухстороннее сотрудничество между учреждениями, где школьники занимаются изучением корейского языка. Укреплению дружеских отношений, как заявил губернатор, не способны помешать даже введенные санкции.

- Мы готовы очно и в онлайн-формате привлекать команды из КНДР к участию в конкурсах профессионального мастерства «Молодые профессионалы» и обучать большее количество северокорейских студентов в наших вузах. Нам по-прежнему интересно участие музыкального коллектива вашей страны в ежегодном фестивале военных оркестров «Амурские волны».

Выслушав предложения главы Хабаровского края, посол КНДР Син Хон Чхоль положительно воспринял все сказанное и выразил готовность к долговременному двустороннему партнерству.