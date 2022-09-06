Сергей Кравчук: Если хабаровчане скажут, что им нужны новые троллейбусы, то будем покупать

Троллейбусу предстоит тест-драйв по различным маршрутам Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В мае 2022 года мэр Хабаровска Сергей Кравчук достиг договоренности с директором Уфимского трамвайно-троллейбусного завода Денисом Рассадниковым о поставке в столицу Хабаровского края троллейбуса с увеличенным автономным ходом на подконтрольную эксплуатацию. Спустя несколько месяцев техника, наконец, встанет на маршрут города для тестовых заездов.

Машина добралась до Хабаровска 4 сентября, а спустя день из Уфы прибыли специалисты во главе с директором завода, чтобы провести консультацию с местными водителями и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.

- Общественный транспорт - это одна из составляющих комфортного проживания горожан. Мы настроены развивать именно электрический транспорт как наиболее экономичный и экологичный. Для нас очень важно мнение хабаровчан, и если жители скажут, что им такие троллейбусы нужны, то, конечно, мы возьмем эту задачу в работу, - заявил Сергей Кравчук.

В свою очередь Денис Рассадников отметил дальность визита из Уфы в Хабаровск, но подчеркнул, что понимание логистических особенностей также важно для дальнейших поставок:

- Трак с троллейбусом преодолел шесть тысяч километров. И это хороший опыт. Теперь, если будет поставка в Хабаровск, мы уже знаем, как и сколько сюда техника будет добираться.

Хабаровск не просто так ждал троллейбус именно этой модели. Из особенностей машины можно выделить полностью отечественную сборку, а также наличие аккумуляторных батарей, позволяющих проезжать до 40 километров без контактной сети. Тест-драйв уфимского троллейбуса пройдет на различных маршрутах краевой столицы и в случае, если транспорт удовлетворит все требования пассажиров и эксплуатирующей организации, до конца года из Уфы могут приехать еще шесть машин.