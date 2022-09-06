Иван Денисов: Леса Хабаровского края необходимо восстанавливать

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Ежегодно на территории Хабаровского края различными компаниями вырубается большое количество ценных древесных пород. Правительство обязало такие организации сажать деревья в количестве, равном вырубленному. Компания «Растим лес» создана специально для оказания услуг по лесовосстановлению тем компаниям, которым приходится заниматься вырубкой для строительства или добычи полезных ископаемых.

ОБ ИДЕЕ СОЗДАНИЯ БИЗНЕСА

Иван Денисов занялся лесовосстановлением в 2019 году. Услуги по высадке нового леса оказались для региона очень востребованными из-за большого количества добывающих организаций. Заказчики сами выбирают места для высадки молодых деревьев в соотношении один к одному от вырубленных. Специалисты из области лесного хозяйства в первый же год работы построили семь теплиц для выращивания сеянцев.

- Мы активно работаем уже три года. К нам поступает большое количество заказов от золотодобывающих, газовых и других компаний, которые в силу своей специфики вынуждены оказывать влияние на лесные насаждения, - рассказал «КП» - Хабаровск» Иван Денисов.

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАБОТА

На данный момент у компании более 30 теплиц, в которых ежегодно выращивается порядка шести миллионов единиц лиственничных и хвойных деревьев. Благодаря прогрессивной технологии работы с закрытой корневой системой саженцы удается вырастить за четыре-пять месяцев. Сажать подготовленные деревья работники компании «Растим лес» начинают осенью.

- Выращивать сеянцы до 25-50 сантиметров нелегко. Это осуществляется грамотными специалистами. Они следят за температурами в теплицах, используют определенные минеральные удобрения. Кроме того, проводится специальная обработка растений от грибковых инфекций.

ГДЕ БЕРЕТСЯ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Все необходимые материалы лиственных и хвойных пород деревьев, которые встречаются в Хабаровском крае, собираются только в России. По лесохозяйственным регламентам, семена собирают раз в четыре года и хранят в специальных холодильных камерах. Иногда их завозят из соседних регионов.

СКОЛЬКО СТОИТ ПОСАДИТЬ ЛЕС

Компании, на которые возложили лесовосстановительную нагрузку, несут весомые затраты. Сегодня стоимость работ специализированных организаций по восстановлению лесов складывается из большого списка расходов.

- Только посадочного материала на один гектар уходит не менее двух тысяч семян. При стоимости в 25 рублей это обходится в 50-60 тысяч рублей. Плюс к этим суммам добавляются затраты на аренду техники, ГСМ, логистику, заработную плату работников и дополнительные удобрения при непосредственной высадке сеянцев. Только по предварительным подсчетам стоимость на посадку одного гектара леса доходит до 200 тысяч рублей. В отдаленных регионах эта стоимость еще выше из-за сложностей в доставке.