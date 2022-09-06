Ударил ножом в спину: молодой житель Магадана пытался расправиться с другом

Житель Магадана два года проведет в колонии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тюремным сроком для 20-летнего жителя Магадана закончилось застолье в собственной квартире. Совместные посиделки одному стоили здоровья, а для второго обернулись серьезными проблемами с законом.

Суд установил, что в апреле 2022 года подсудимый пригласил знакомого в гости, где развязался конфликт. Колымчанин не смог сдержаться и схватил кухонный нож, который воткнул в спину своему гостю.

- Молодые люди вместе выпивали. Хозяину квартиры не понравилось, что гость взял алкоголь без спроса. На этом фоне завязался спор, который перерос в причинение тяжкого вреда здоровью, - рассказала «КП» - Хабаровск Ольга Стародумова, старший помощник прокурора Магаданской области по взаимодействию со СМИ.

Уголовное дело было расследовано ОМВД России по Магадану. Проведенные экспертизы установили причастность хозяина квартиры к нападению, а также было изъято орудие преступления.

Государственный обвинитель запросил для молодого мужчины два года колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Суд согласился с мнением прокуратуры и отправил колымчанина в колонию общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, но молодой человек еще долго не сможет пригласить гостей к столу в своей квартире.

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