Демонстрация обеспечения суверенитета России: как ВЭФ расширяет свою роль для будущего страны

Площадки форума делают упор на презентацию возможностей импортозамещения Фото: Правительство Хабаровского края

Следуя словам президента России Владимира Путина о том, что на смену изжившей себя однополярной модели приходит новый миропорядок, основанный на принципах признания права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития, VII Восточный экономический форум, проходящий в эти дни во Владивостоке, в некотором смысле дает понимание, каким будет этот самый новый порядок, в котором Россия будет экономически независима.

Поэтому большинство экспозиций, продемонстрированных на площадках регионов ДФО, делают упор на презентацию возможностей импортозамещения, технологической автономности и продовольственной безопасности, что в целом создает положительные настроения среди экспертов.

- Нужно всему миру показать, что Дальний Восток существует, и это кладовая, достаточно богатая, с помощью которой можно решать и проблемы других стран на взаимовыгодных условиях. Не случайно мы видим, что приезжают делегации из Японии и Южной Кореи - пусть не первые лица, но это уже показатель, что наиболее развитые государства АТР заинтересованы. Тем более что мир переформатируется, меняется система международных отношений и экономических взаимосвязей, страны и политики ищут и другие точки взаимодействия, - рассказал Илдус Ярулин, доктор политических наук, научный руководитель института социально-политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского госуниверситета.

В связи с необъятной площадью территорий страны отмечается важность наличия площадок, подобных ВЭФ, не только в пределах федеральных центров.

- ВЭФ необходим Российской Федерации в целом и жизненно необходим регионам Дальнего Востока, потому что им нужна своя площадка для встреч и обсуждения деловых вопросов не в Москве, а именно на территории ДФО. В связи с этим можно отдельно и долго говорить о роли Дальнего Востока для страны в целом, но достаточно просто сказать, что это две пятых территории страны, - отметил Владимир Климанов, директор Центра региональной политики РАНХиГС.

Весомая роль в организации и проведении ВЭФ принадлежит полпреду президента РФ на Дальнем Востоке Юрию Трутневу. Эффективное исполнение решений президента, которым занимается полпред, также не остается незамеченным экспертами.

- В обязанности Юрия Петровича входит разработка и курирование стратегических вопросов социально-экономического развития Дальнего Востока, реализация инвестиционных проектов и, конечно, взаимодействие с иностранными инвесторами, партнерами. Да и федеральный округ ему достался огромный. Юрий Трутнев - очень мощный, сильный политик. При этом он прекрасно справляется и с хозяйственными функциями, - подчеркнул Петр Ханас, заведующий лабораторией политического консультирования и массовых коммуникаций PRofi МГУТУ.