Шоковая терапия Калниньша: «Амур» пропустил шесть шайб в матче с «Торпедо»

Для вратаря Яниса Калниньша этот матч стал 200-м в КХЛ Фото: пресс-служба ХК "Амур"

После приезда хабаровчан в Нижний Новгород тренерский штаб решил внести изменение в последний рубеж обороны - место в воротах занял латвийский голкипер Янис Калниньш. Этот матч стал для него 200-м в Континентальной хоккейной лиге. Но праздник испортили уже на 31-й секунде после стартового вбрасывания. Капитан нижегородцев Михаил Орлов щелкнул от синей линии в левый нижний угол. Каучуковый диск проскользнул под щитком вратаря «Амура».

Быстрая пропущенная шайба не расклеила хабаровчан. «Тигры» взвинтили темп игры, но «Торпедо» было что противопоставить. Команды очень быстро проходили среднюю зону, закрепляясь в зонах атаки.

Автозаводские ребята за первый период нанесли 14 бросков по воротам Калниньша. Не считая казус первой минуты, вратарь сделал несколько отличных спасений. У «Амура» неплохие шансы сравнять счет имели Игорь Руденков, который бросил прямо во вратаря, и юное дарование Ярослав Лихачев, убежавший на рандеву с голкипером «Торпедо». После броска форварда «тигров» шайба прошла над перекладиной.

Атакующая феерия продолжилась и во втором периоде. Более активными выглядели торпедовцы, что принесло свои плоды. Неразбериха в зоне «тигров» привела к тому, что Алексей Кручинин увидел Николая Коваленко. Форвард не зевал и отправил шайбу в ворота - 2:0.

«Амур» страдал от проблемы - реализация моментов. Лихачеву вновь удалось убежать «один на один». Но это закончилось только получением большинства. Также шансы были у Лапина и Николишина - все безуспешно.

Третий период начался на пониженных оборотах. Первыми за это поплатились хозяева льда. Павел Махановский точной передачей нашел уже неоднократно засветившегося Лихачева, который броском в касание размочил счет на табло.

Этот гол подарил надежду на возврат в игру, но получилось все ровно наоборот. Нижегородцы трижды поразили ворота Калниньша. Не особо хороший юбилейный матч с пятью пропущенными шайбами. Главный тренер решил выпустить Дмитрия Лозебникова, но и он не остался «сухим». Итоговый счет на табло - 6:1 в пользу «Торпедо».

- До третьей шайбы соперника игра была равная, после нее на льду осталась одна команда, - поделился мнением Вадим Епанчинцев, главный тренер хоккейного клуба «Амур» на послематчевой пресс-конференции.

Заключительный матч выездной серии команда из Хабаровска проведет 8 сентября против «Металлурга» в Магнитогорске.

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