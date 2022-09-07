Пока блогерша купается в фальшивой икре, в Хабаровске подделку продают за огромные деньги

Злополучный киоск с деликатесами, продавцы которого поспешили скрыться Фото: Евгений ЛАПУХИН

Разводы населения из года в год сопровождают жителей Хабаровска. Особенно, когда речь идет об «органическом» и «натуральном». Если на Алтае популярно подделывать мед, то на Дальнем Востоке в дело идут морепродукты и рыба. Об одном таком случае «КП» - Хабаровск» рассказала местная жительница.

Чаще всего жертвами продавцов лжеделикатесов становятся люди, привыкшие брать «с рук». Кому-то везет найти своего проверенного человека, а кому-то нет. Но мало кто ожидает, что обманывать будут на рынках. Казалось бы, палатки есть, продавцы есть, место уважаемое и популярное как у местных, так и у туристов. Но, как выяснилось, это вовсе не гарант качества.

- 6 августа мы с мужем заехали за рыбой на Центральный рынок на Пушкина. Хотели взять икры: часть съесть, а часть засолить на зиму. Всегда брали все на рынке, и проблем не было. Нам даже дали попробовать три икринки перед покупкой. На вкус показались обычными, - рассказала «КП» - Хабаровск» Милена Костюк (имя изменено - прим. ред.), хабаровчанка.

Дома Милену и ее семью ждало разочарование: икра оказалась поддельной. Сначала думали, что плохой маринад, но решили проверить наверняка. Милена рассказала, как они узнали, что покупка - фальшивка.

- Нужно просто взять ложкой несколько икринок и опустить их в кипяток. Икра - это белок. В горячей воде она свернется, и появятся характерные белковые нити. Как бывает, когда варят яйцо пашот. Наша же «вкуснятинка» полностью растворилась в кипятке без следа. Обычно подделки делают из желатина, он ведет себя так же в горячей воде.

Возмущенная Милена не пустила дело на самотек. Ведь цена-то у икры была как за настоящую: 1500 рублей - полкило. Вооружившись термосом с кипятком и мужем, она снова поехала к продавцам, чтобы уличить их во лжи.

- Даже говорить ничего не потребовалось. Как только они нас увидели, то сразу скрылись. Вернулись обратно с нашими деньгами и молча их отдали. Видимо, им не привыкать, и мы далеко не первые обманутые.

Милена хотела позвать начальника, но продавец попросила решить все на месте. Несмотря на то, что здоровье и финансы жителей не пострадали в этом инциденте, осадочек от него, в отличие от поддельной икорки, остался. К тому же, с прилавка остальные банки никуда не делись. Стоят и ждут других покупателей.

- Не понимаю, кого тут пытаются обмануть? Мы коренные дальневосточники. Всю жизнь живем на рыбе, что только не пробовали. Нас пытаться нагреть - глупость. Не повезет больше тем, кто решит в подарок родственникам купить, вскроется все слишком поздно.

В Роспотребназдзоре отмечают, что если точка продажи официально зарегистрирована, то пострадавший покупатель может написать обращение в ведомство. Если на месте ведется нелегальная торговля, обращаться следует уже в полицию.

- Потребителям стоит быть внимательным при выборе такого товара как икра. Перед покупкой необходимо изучить упаковку и маркировку продукции, чтобы не перепутать. Ведь имитация и красной, и черной икры - продукт, который вполне законно может продаваться в магазине. Необходимо предварительно проверять у продавцов декларацию о качестве продукции, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анастасия Судакова, представитель регионального Роспотребнадзора.

При этом в ведомстве отметили, что в настоящее время проверок каждой партии икры, которую завозят в Хабаровский край, нет. Обязанность иметь декларации соответствия на товар ложится на продавца. Он же отвечает за безопасность продукции.

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