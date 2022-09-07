Владимир Путин: Россияне должны путешествовать независимо от уровня дохода

Во многих субъектах Дальнего Востока наблюдается рост турпотока. Фото: http://kremlin.ru/

О значимости Восточного экономического форума для России говорит личное присутствие на ВЭФ президента, который также принимает активное участие в обсуждении значимых моментов, определяющих будущее страны.

Так, в рамках ВЭФ-2022, проходящего во Владивостоке, прошел Госсовет, где президент вместе с собравшимися затронул вопросы развития туризма в России и в частности на Дальнем Востоке. Президент отметил, что результаты работы в этом направлении становятся все заметнее.

- На Дальнем Востоке за последние годы открыто много новых туристических маршрутов. Постоянно растет турпоток в Камчатском крае, на Сахалине, в Бурятии. Традиционно высокий спрос в макрорегионе на круизные путешествия. Опыт дальневосточников, как и других субъектов РФ, которые добивались успехов, необходимо обязательно учесть при выработке решений для развития всей туристической отрасли, - подчеркнул Владимир Путин.

Развитие туризма невозможно без обеспечения достойного турпотока. Для достижения этой цели необходимо работать над повышением доступности отдыха максимально возможной доле населения. По словам президента, уровень дохода не должен препятствовать укреплению здоровья и получению новых положительных эмоций.

- Россияне с любым достатком должны посещать традиционные здравницы, курорты, отдыхать у моря, знакомиться со столицами и другими культурно-историческими центрами, а также с неповторимой природой Дальнего Востока и русского Севера.

Президент напомнил, что Россия вышла из Всемирной туристской организации, однако, по его словам, это не означает, что туризм для россиян отныне будет закрыт.

- Мы убеждены, что туризм должен быть вне политики, и понимаем, какую огромную роль он играет в выстраивании партнерства и взаимопонимания между странами и народами. У многих партнеров есть желание работать с Россией, поэтому необходимо рассмотреть вопрос создания межгосударственных организаций в туристической сфере.

Одна из востребованных мер поддержки для любителей путешествий - туристический кешбэк - может претерпеть изменения по итогам ВЭФ. Вопрос об этом в ходе Госсовета инициировал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, предложив учитывать при применении кешбэка сезон и маршрут путешествия.

- В ряде случаев стимулирование через возврат средств туристам ведет к простому повышению стоимости этих услуг на размер кешбэка на тех курортах, которые и так пользуются спросом и не требуют дополнительного стимулирования. В связи с этим нужно предусмотреть возможность гибкого применения возврата, - пояснил Олег Кожемяко.

Кроме того, на Госсовете прозвучало предложение о выдаче детям и другим членам семей участников специальной военной операции на Украине именных туристических сертификатов. Сейчас инициатива находится в разработке у Ростуризма.