Михаил Дегтярев: Хабаровский край - экспортные ворота для якутского угля

Новая железная дорога поможет освоению крупнейшего в России угольного месторождения Фото: Правительство Хабаровского края

В новых геополитических условиях стремительно повышается значимость Дальнего Востока для экономического развития всей страны, а вместе с этим важнейшую роль в качестве транспортно-логистического хаба начинает играть Хабаровский край. Поэтому регион использует площадку проходящего в эти дни во Владивостоке Восточного экономического форума для решения вопросов по развитию логистической инфраструктуры края.

Очередным успехом в ходе ВЭФ-2022 стало соглашение, заключенное губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым с «Газпромбанком» и компанией «Порт Эльга». Поставленные сторонами подписи ознаменовали начало сотрудничества по строительству Тихоокеанской железной дороги, а также угольного морского терминала на побережье Охотского моря.

- Не секрет, что Хабаровский край - экспортные ворота для якутского угля. А появление нового порта позволит увеличить показатели на 30 миллионов тонн в год. Проект не только станет импульсом развития инфраструктуры, но и создаст новые рабочие места для двух тысяч сотрудников, которых мы уже готовим в высших и средне-специальных учебных заведениях Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Еще 1500 специалистов будут трудоустроены на будущей железной дороге, - отметил Михаил Дегтярев.

Сумма инвестиций, планируемых ко вложению в проект Тихоокеанской железной дороги, составит более 146 миллиардов рублей. На эти средства будет построено 492 километра пути с суточным трафиком 18 пар грузовых поездов, а также будет оборудована промежуточная станция с 18 разъездами. Кроме того, инвестиции позволят приобрести 15 локомотивов и более тысячи вагонов.

Железная дорога поможет интенсивному развитию крупнейшего в России Эльгинского месторождения, где располагается более двух миллиардов тонн запасов высококачественного коксующегося угля.

- В силу географических особенностей транспортная инфраструктура играет первостепенное значение для прогресса Эльгинского угольного месторождения. Развитие проекта по строительству Тихоокеанской железной дороги в перспективе позволит гибко реагировать на запросы потребителей, обеспечит логистическую автономность Эльгинского проекта, а также даст мощный импульс для преобразований в Хабаровском крае, - подчеркнул Альберт Авдолян, главный акционер компании «А-Проперти», куда входит компания «Порт Эльга».

Ввод объектов в эксплуатацию, по условиям договоренности, запланирован на 2025 год.