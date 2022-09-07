Магаданцев поймали за грязным делом, но они уверяют, что не виноваты

Ситуацию взяли на контроль в полиции. Фото: стоп-кадр видео

Магаданские паблики всколыхнуло видео, на котором местные жители укладывают брусчатку, лежащую на улице, в микроавтобус. Людей сразу же обвинили в воровстве, но те уверяют: стройматериал им понадобился для благого дела, а не корысти ради.

Ролик был слит в Сеть. На людей сразу же посыпались обвинения: «Воры! Лишь бы захапать что-нибудь», «Совсем стыд потеряли!» - и все в том же духе. Но вскоре появилось второе видео: на этот раз не от анонима с телефоном в руках, а от участницы событий Светланы. Женщина уверяет: плитка была старая, взять ее разрешили, чтобы люди могли выложить дорожку между домами, где постоянно после дождя невозможно пройти из-за грязи.

- Прежде чем обвинять, сначала узнайте, что к чему! Плитка старая, которую рабочие меняли, и мы с их разрешения ее и взяли, - рассказала женщина.

Она показала, как теперь выглядит та самая дорожка. Вот только сомневается, стоит ли дальше пытаться облагородить территорию.

Естественно, ситуацию взяли на контроль в полиции. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Магаданской области, информация зарегистрирована в дежурной части в установленном порядке.

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