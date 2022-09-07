Алексей Гусев: Мы считаем, что проект карты «Муравьев-Амурский» должен лететь, лететь, лететь

Алексей Гусева, министр информационных технологий и связи Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Карта жителя Хабаровского края «Муравьев-Амурский» - это целый комплекс социальных сервисов для наших граждан. А о каких именно сервисах идет речь, готовы ли учреждения принимать пластик, как будет производиться подключение новых банковских карт к сервису, когда запустят проект - поговорили в прямом эфире радио «КП» с министром информационных технологий и связи Хабаровского края Алексеем Гусевым.

- Это интерфейс получения для наших жителей различных сервисов, выплат. Это платежное средство, потому что сама эта карта - пластик, который будет выпускаться банками. На расширенном заседании Михаил Владимирович Дегтярев поставил задачу, чтобы мы еще и сделали так, чтобы участвовали в процессе люди, у которых уже есть на руках карта «Мир». Это наша российская платежная система, она будет являться идентификатором человека. Потому что, когда получаешь карту, даешь персональные данные в банк. С помощью карточки, информационных систем и наших партнеров в виде банков, торговых сетей, различных органов власти всех уровней жители будут получать как можно больше пользы. Будь то скидки, субсидии, кешбэк и другое.