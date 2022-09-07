Евгений Чадаев: Занятость - это социальное самочувствие

Новые проекты федерального значения дадут региону около 40 тысяч рабочих мест Фото: Правительство Хабаровского края

VII Восточный экономический форум, начавшийся во Владивостоке 5 сентября, уже пересек экватор. Площадки множества регионов представляют свои достижения и планы дальнейших действий, которые только предстоит реализовать в целях обеспечения технологической и экономической независимости Дальнего Востока.

Вместе с переориентировкой главных экономических акцентов страны на Восток растет роль субъекта не только в масштабах страны, но и мира. Представители регионов ДФО в ходе форума успевают заботиться о выстраивании дружественных отношений с другими странами. Так, например, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев за прошедшие дни уже встретился с представителями Индии и КНДР.

- Те, кто делал вид, что заинтересован в сотрудничестве, теперь отсеялись, а страны, которым это действительно интересно, приехали во Владивосток. При этом стоит отметить, что некоторые приехали даже вопреки сильнейшему давлению со стороны почти всего мира, - рассказал «КП» - Хабаровск» Евгений Чадаев, директор экспертно-аналитического центра «ДВ Регион».

Хабаровский край успешно конкурирует с другими субъектами за внимание федеральных властей и инвесторов, представляет новые амбициозные проекты и получает под них средства. Это стало возможным после перенастройки системы госуправления, благодаря которой инвесторы получили понятные правила работы, федеральные власти - понимание об адекватности и прагматичности нового главы региона, а местный бизнес и жители - возможности реализовать свой потенциал. Все это позволяет краю становиться заметнее для любой части страны и приносить ей реальную пользу.

- Оказалось, что в этих условиях, когда стоит вопрос технологической обеспеченности, наш край находится в числе лидеров по этому вопросу. Доказательством служит постоянно развивающийся промышленный потенциал, успехи в судо-, авиа- и машиностроении.

Активное участие Хабаровского края в жизни страны способно повлиять и на благополучие населения, живущего в регионе.

- Когда путь на Запад оказался закрыт, край становится значимым логистическим звеном, и многие виды транспорты теперь проходят через Хабаровский край. А чем больше будет межрегиональных проектов федерального значения, куда вовлечен Хабаровский край, тем больше регион получит налоговых отчислений. Любая тонна груза, проходящая через край - дополнительные налоги в регион. Плюс это все ведет к появлению около 40 тысяч рабочих мест, что для края является весомым показателем. Занятость - это социальное самочувствие. И те, кто готов работать, остались с нами.