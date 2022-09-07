Елена Лемихова: При любой помощи животному руки не должны дрожать, а голова должна оставаться холодной

По словам врача, желание помочь животному должно быть сильнее чувства жалости Фото: Сергей ПЯТКОВ

7 сентября свой девятый день рождения отмечает ветеринарный центр «Бонифаций». За годы своей работы врачам клиники удалось поставить на ноги многочисленное количество животных, и довольные мордашки некоторых спасенных четвероногих с большой долей вероятности можно увидеть, прогуливаясь по городу. Об отношении к животным и о работе с их владельцами «КП» - Хабаровск» поговорила с директором ветеринарного центра «Бонифаций» Еленой Лемиховой.

Находясь в должности директора, Елена тем не менее остается практикующим ветеринарным врачом. Ранее она работала в разных клиниках, а позже, когда ее брат также получил ветеринарное образование, появилась идея об открытии своей клиники.

Сейчас, спустя годы, «Бонифаций» представляет собой многофункциональный центр, оказывающий широкий спектр услуг, в числе которых рентген, УЗИ, лабораторная диагностика, хирургия, вакцинация. Коллектив врачей, оказывающих животным помощь, можно назвать устоявшимся.

- Полный штат сотрудников - около 20 человек, из них непосредственно в лечебный состав входят 15 человек. Новые люди обычно приходят в случае, когда требуются дополнительные руки. А уходят от нас крайне редко, - рассказывает Елена Лемихова.

Определенная нехватка кадров обусловлена большими амбициями клиники. Дело в том, что оказывать более эффективную помощь и привлекать больше специалистов ветеринарному центру не позволяет маленькая площадь помещения, где трудятся специалисты на данный момент. Поэтому «Бонифаций» имеет большие планы по расширению, которые клиника надеется воплотить в ближайшие несколько лет.

- Очень хочется реструктурировать работу нашего центра в плане подхода к пациентам, чтобы им было комфортно. Мы планируем сделать работу более качественной с помощью нового современного здания с широким холлом и кабинетами. По проекту, это будет большое двухэтажное здание, оборудованное в соответствии с современными требованиями. Мы прислушиваемся к мнениям наших пациентов и стараемся идти навстречу. Поэтому для удобства населения, вероятно, в скором времени удлиним рабочий день. Но все задуманные планы мы сможем реализовать уже в новом помещении.

Что касается непосредственно рабочего процесса, то в пациентах у «Бонифация» оказываются самые разные представители животного мира.

- Конечно, около 90 процентов посетителей приходят с кошками и собаками, кроме них, бывает, приносят рептилий, черепах, разных грызунов. Однажды принесли дикого енота-полоскуна, которого сбила машина. Мы провели лечение, он у нас полежал в стационаре, после чего мы торжественно выпустили его в лес. Иногда приносят даже голубей, и у нас есть врач, который всегда старается помочь различными способами. Так, однажды он вставлял спицу в переломанное крыло голубя. Список долгий, но кого бы нам ни принесли - мы готовы оказывать первую помощь каждому.

Ветеринарам приходится разбираться с проблемами самой разной тяжести, и здесь, временами, многое зависит от добросовестного отношения владельцев животных.

- Бывает, что кто-то купил собаку и сразу же приходит к нам выяснить какие-то процессы жизнедеятельности, как прививать и прочее. А есть такие люди, которые, даже зная о необходимости вакцинирования, все равно игнорируют эти меры и начинают хвататься за голову только в том случае, когда животное заболевает. Понятно, что мы проводим ликбез, стараемся доводить информацию, но остается большой процент владельцев, которых это не сильно заботит. Есть моменты, когда не помогают даже строгие нравоучения. Тогда мы просто прямо говорим, что животное погибнет по их вине, если не дать нам вовремя оказать необходимую помощь. Тогда люди проникаются и либо делают необходимые процедуры, либо, если не могут сами, то привозят животное к нам.

Среди ветеринаров есть мнение, что в этой профессии не задерживаются люди, которые действительно любят животных, потому что им не хватает сил и нервов. Елена Лемихова имеет свое мнение на этот счет.

- Я люблю животных, и, конечно, мне всех и всегда жалко. Но если я хочу им помочь, то я могу сделать им больно. У меня не дрогнет рука уколоть их иголкой, если необходимо. Я знаю, что делаю это для того, чтобы им помочь, поэтому голова должна оставаться холодной. Даже если животному или его хозяину это не нравится, я четко понимаю, что делаю это во благо. В нашем коллективе есть те, кто очень любит животных, и те, кто проще к ним относится. Но в любом случае желание помочь перевешивает жалость и все остальные чувства.