Михаил Дегтярев: У отрасли судостроения большие перспективы развития в Хабаровском крае

Сессия «Будущее отраслей: что купить, а что произвести? Судостроение» Фото: Правительство Хабаровского края

Третий год подряд делегация Хабаровского края представляет на ВЭФ максимально конкретные и практичные проекты, демонстрирующие внушительный промышленный потенциал региона, способный помочь в развитии экономики всей страны.

Так, во время VII Восточного экономического форума, который в эти дни проходит во Владивостоке, состоялась сессия «Будущее отраслей: что купить, а что произвести? Судостроение», на которой губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев представил участникам доклад о положении дел в данной отрасли.

Регион работает над производством боевых и гражданских судов. Работы ведутся сразу на двух действующих верфях края - Амурском и Хабаровском судостроительном заводах.

- АСЗ продолжает строительство двух автомобильно-железнодорожных паромов для обеспечения транспортного сообщения на переправе Ванино - Холмск. Отрадно, что вчера здесь, во Владивостоке, по команде нашего президента Владимира Владимировича Путина был поднят флаг на первом из них - «Александре Дееве». А на верфях ХСЗ буквально на прошлой неделе спущен на воду второй краболов, - пояснил Михаил Дегтярев.

Край может гордиться успехами, которые достигаются в области судостроения при поддержке федерального центра. Объемы Амурского судостроительного завода регулярно наращиваются за счет освоения строительства корветов проекта 20380. Ряды Тихоокеанского флота за последние годы пополнили три сторожевика: «Совершенный», «Громкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а к концу 2022 года добавится и четвертый - «Резкий».

Деятельность Хабаровского судостроительного завода в настоящее время сосредоточена на строительстве двух краболовных судов и несамоходного земснаряда.

- У отрасли в крае большие перспективы. К примеру, в Советско-Гаванском районе компания «Международный инновационный центр морских конструкций и судоремонта» планирует реализовать собственный инвестиционный проект. В случае успеха ежегодно будет строиться до 10 судов и ремонтироваться не менее 12, - заявил губернатор.

Отдельной строкой глава региона вынес проблемы финансовой нагрузки отраслевых предприятий по обеспечению соцгарантий своих работников, а также нехватку собственных средств на комплексное техническое перевооружение. За содействием в решении этих вопросов Михаил Дегтярев обратился к федеральному центру.