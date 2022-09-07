«Дальневосточная ипотека» будет продлена до 2030 года

В этом году программа не только продлила срок действия, но и стала доступной для врачей и учителей Фото: Правительство Хабаровского края

Смена ориентиров, осуществленная страной в связи с геополитической ситуацией, значительно повышает важность Дальнего Востока для дальнейшего экономического развития России. Поэтому субъект, где в настоящее время проходит VII Восточный экономический форум, не мог обойтись без внимания президента страны Владимира Путина.

Так, президент принял участие в пленарном заседании ВЭФ-2022, темой которого стало создание в субъекте условий для комфортной жизни и работы. В частности, немало времени было посвящено популярной сегодня программе поддержки «Дальневосточная ипотека».

- Программа рассчитана до 2024 года, и учитывая востребованность и эффективность, - она работает эффективно, эта программа - предлагаю ее продлить как минимум до 2030 года. Надеюсь, что дальневосточники это тоже оценят, - заявил Владимир Путин.

Программа помогает жителям Хабаровского края с приобретением жилья уже с 2019 года, а в этом году льготная ипотека стала доступна также для педагогов и врачей. Это нововведение сразу подняло Хабаровский край в тройку лидеров по ДФО по выданным льготным кредитам на жилье.

Продление срока действия программы позволит получить кредит по сниженной ставке тем, кто по каким-то причинам еще не успел заняться комфортом своего будущего.

- Все наши решения в экономике, в социальной сфере, все механизмы, которые мы реализуем на Дальнем Востоке, нацелены на главное - чтобы этот регион стал по-настоящему привлекательным местом для жизни, учебы, работы, чтобы здесь создавались новые семьи, рождалось больше детей.

Так как программа не теряет своей популярности, следовательно, в крае необходимо наращивать объемы жилищного строительства, которое, по словам президента, может осуществляться с применением энергоэффективных технологий. Положительно повлиять на стоимость жилья в пользу покупателя может программа «Дальневосточные кварталы», предоставляющая льготы по налогам и инфраструктуре для резидентов ТОР. К 2030 году, согласно поручению Владимира Путина, в рамках программы должно быть построено около 2,5 миллиона квадратных метров.

- Поручения президента, касающиеся строительства доступного жилья, - это реально работающая мера по повышению привлекательности региона. Под застройку определена территория площадью 83 гектара, на которой планируется возвести 450 тысяч квадратных метров жилья - это самый большой из заявленных в рамках программы проектов. Построим 9 тысяч современных квартир. У нас для этого есть все - от хорошей материальной базы до уже разработанной стратегии, - отметил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Напомним, в рамках программы «Дальневосточная ипотека» кредиты предоставляются молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, участникам программы «Дальневосточный гектар», гражданам, которые переехали в субъекты Дальневосточного федерального округа по региональным программам повышения мобильности трудовых ресурсов, а также гражданам, имеющим стаж работы не менее пяти лет в образовательной или медицинской организации (государственной или муниципальной) на территории Дальневосточного федерального округа.