Разыскиваются таланты: Владимир Машков проведет кастинг в Хабаровске

Попробовать свои силы абитуриент и из других городов Дальнего Востока могут в дистанционном формате Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске состоится кастинг в школу Олега Табакова. Ее художественный руководитель Владимир Машков вместе со своей командой отправляется на поиск талантов среди тех, кто имеет талант, но не имеет возможности приехать в Москву, чтобы пройти отбор. Об этом сообщает ТАСС.

- У нас впереди будут Тула, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Кемерово, Хабаровск. Мы прилетаем поближе к ребятам - не у всех есть возможность посетить Москву. В общем, наша миссия, мне кажется, благородная. Мы это делаем с огромным удовольствием, - рассказал Машков.

Он отметил уникальность учебного заведения, которое сейчас причислено к институтам. Набор абитуриентов ведется раз в два года.

К слову, попробовать свои силы абитуриенты из других городов Дальнего Востока могут в дистанционном формате. На сайте школы размещена информация о том, что в сентябре стартует приемная кампания на 2023-2024 учебный год.

В помощь потенциальным учащимся и их родителям в Сети размещена подробная информация о приеме. Так, например, необходимо записать видеовизитку и разместить ее на Rutube.

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