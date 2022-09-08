Елена Служаева: «Все хотят быть здоровыми и красивыми». Фото: предоставлено героиней публикации.

В Хабаровске очень много салонов красоты и массажных кабинетов на любой вкус и кошелек. Но вот где учиться массажистам и косметик-эстетистам, работающим в сфере эстетической косметологии по лицу и телу - большой вопрос. Специально для этих целей было создано современное лицензированное учебное заведение по профессиональной подготовке элитных мастеров и специалистов «ЭстетикПРОФ».

О ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Пройти обучение и получить новую профессию может любой желающий, без ограничений по половому признаку или возрасту, а также люди с ограниченными возможностями. Так, например, совсем недавно из стен центра по профессии «Косметик», направлению «Лицо» (косметолог без медицинского образования) выпустились школьница, женщина с двумя высшими медицинскими образованиями, работница сферы ритуальных услуг, действующая сотрудница государственного ведомства и молодая мама, находящаяся в декрете. По этой же квалификации и направлению «Тело» (массажист без медицинского образования) - действующий сотрудник МЧС, военный пенсионер, товаровед, школьник, предприниматель, студентка медицинского колледжа, инвалид по слуху и домохозяйка. Получается, что любой человек может стать первоклассным мастером и специалистом. При этом медицинское образование совсем не требуется. Главное ваше желание. Косметик - самостоятельная бытовая профессия, код которой 13138.

- Если вы хотите освоить профессию своей мечты, получить дополнительный навык или вовсе сменить сферу деятельности, вне зависимости от возраста можно пройти программу профессионального обучения или профессиональной переподготовки и абсолютно легально начать работать по другому профилю. Единственное отличие будет в получаемом документе - по окончании обучения на базе общего образования, то есть школьного аттестата, выдается свидетельство рабочего, должности служащего, с присвоением квалификации «Косметик», а при наличии высшего или средне-профессионального образования - диплом о профессиональной переподготовке по той же квалификации - рассказала «КП» - Хабаровск» Елена Служаева, ректор учебного центра «ЭстетикПРОФ».

ПРОГРАММЫ ЦЕНТРА

Программы учебного центра пролицензированы как программы профессионального обучения и программы профессиональной переподготовки. Сегодня «ЭстетикПРОФ» предлагает курсы по классическому оздоровительному массажу в эстетической косметологии по телу и эстетической косметологии по лицу. А также различные повышения квалификации по вышеуказанным направлениям.

В ближайшее время планируется расширение учебных модулей. Получить новые или улучшить имеющиеся навыки смогут мастера маникюра, перманентного макияжа, тату, бровисты и ряд других бьюти-специалистов. Профессиональный учебный центр уже находится в процессе разработки новых учебных программ и закупке необходимого оборудования.

- Любая организация, которая реализует свои услуги в образовательной сфере и ставит перед собой цель выдавать документы государственного образца с присвоением квалификаций, обязана иметь лицензию на образовательную деятельность. Профессиональный учебный центр «ЭстетикПРОФ» имеет такую лицензию.

Как и во всех образовательных учреждениях, в учебном центре можно заниматься очно, очно-заочно и заочно, то есть дистанционно. Графики занятий формируются под набранные группы и индивидуальное обучение. Каждый желающий может ознакомиться с расписанием занятий как на сайте «ЭстетикПРОФ», так и по телефону.

- Длительность обучения в среднем составляет один месяц. Все наши программы разработаны на основании профессионального стандарта 33.002 «Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг» и ГОСТ Р 55317-2012 «Услуги населению, СПА-услуги» и других нормативно-правовых актов. Рационально составленные программы позволят вам изучить полноценный теоретический курс и закрепить пройденный материал на практике, которая отрабатывается на живых моделях. По результатам прохождения курсов сдается теоретический и практический экзамены и выдаются документы государственного образца с приложением, где указаны все пройденные дисциплины. Наши дипломы и свидетельства являются нашим знаком качества. Все документы проходят регистрацию в ФИС ФРДО - федеральном реестре документов об образовании.

Квалификация является бессрочной. То есть после получения диплома его не надо подтверждать.

СКОЛЬКО СТОИТ ОБУЧЕНИЕ И КАК ПЛАТИТЬ

Не секрет, что для большинства людей вопрос цены все же оказывается важнее качества получаемых услуг. Мы считаем, что качественное образование должно быть доступно всем, поэтому в рамках реализации социальной программы, которую активно развивает администрация города, для незащищенных категорий граждан, в том числе малоимущих, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями есть скидки, которые предоставляются при наличии подтверждающих документов.

Все наши учебные программы можно пройти в рамках социального контракта, компенсация за обучение на сегодняшний день составляет 30 тысяч рублей.

Также будущие студенты могут оформить беспроцентную рассрочку на оплату обучения на срок от трех до 12 месяцев. Для этого даже необязательно выходить из дома. Достаточно только заполненной анкеты.

Немаловажным приятным бонусом для плательщиков НДФЛ можно считать получение налогового вычета 13% от стоимости любой учебной программы.

БУДУЩЕЕ ВЫПУСКНИКОВ ЦЕНТРА

- Мы заботимся о будущем наших выпускников, поэтому в наших программах обучение с нуля, сделан акцент на трудоустройстве по окончании курсов, в том числе большой профессиональный модуль посвящен открытию частной практики. Вы изучите основы законодательства и юридические аспекты, как правильно зарегистрироваться, какую выбрать систему налогообложения, как легально работать. Кроме того, большой блок занимают основы маркетинга, сервиса, коммерции и работа с социальными сетями. Мы научим вас продавать свои услуги. Мы остаемся на связи со своими выпускниками, бесплатно консультируем и координируем их после выпуска. Многих студентов интересует дальнейшее трудоустройство. Поэтому у нас есть салоны, студии и даже медицинские клиники-партнеры, куда мы рекомендуем наших выпускников.

Нередко студенты и выпускники центра оформляют социальные контракты. Это хорошая мера поддержки от государства, которая позволяет получить деньги на открытие своего бизнеса и оплатить обучение. Воспользоваться такой мерой государственной поддержки имеет право каждый гражданин, официальный доход которого ниже прожиточного минимума, либо потерявший работу и находящийся в ее поиске. На открытие своего дела органы социальной поддержки выделяют выплату до 350 тысяч рублей.

Например:

Наша выпускница после прохождения программы 1 августа открыла свой кабинет эстетической косметологии и массажа и уже в первые две недели работы окупила затраты на аренду и расходные материалы.

Как ни крути, сфера красоты и здоровья была, есть и будет очень востребована во все времена. Любой прохожий на улице ответит, что хочет как можно дольше оставаться красивым и здоровым. Если вы хотите получить профессию своей мечты, приглашаем вас освоить красивую и эстетичную профессию, которая позволит вам дарить красоту и эстетику людям. Профессиональный учебный центр «ЭстетикПРОФ» является лучшим местом для старта вашей карьеры!