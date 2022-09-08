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Общество8 сентября 2022 2:30

Тяжелая работа: спасателям пришлось помогать врачам везти в больницу грузного пациента

Спасатели помогли врачам скорой доставить в больницу женщину из Магадана
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Местной жительнице стало плохо, она вызвала скорую, но дойти до машины для нее не представлялось возможным

Местной жительнице стало плохо, она вызвала скорую, но дойти до машины для нее не представлялось возможным

Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Можете себе представить человека весом 100 и более килограммов? В этом нет ничего сложного. Настоящие проблемы избыточная масса приносит не только самим тучным людям, а также врачам скорой помощи, которым в случае, если такой пациент не может передвигаться самостоятельно, приходится на носилках транспортировать его в автомобиль для дальнейшей госпитализации. Далеко не всегда в бригаде есть крепкие мужчины, которые справятся с этой задачей, и тогда приходится вызывать МЧС.

Один из таких случаев произошел в Магадане. Местной жительнице стало плохо, она вызвала скорую, но дойти до машины для нее не представлялось возможным. А вес у пациентки оказался внушительным.

подобные случаи происходят регулярно

подобные случаи происходят регулярно

Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

- 6 сентября в пожарно-спасательную службу поступило сообщение от сотрудников скорой медицинской помощи. Им потребовалась помощь в транспортировке тяжелой пациентки в служебный автомобиль. Сотрудники поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Магаданской области помогли медикам донести женщину до спецтранспорта, а затем проследовали до приемного покоя областной больницы, где помогли перенести ее на больничные носилки, - рассказали в пресс-службе спасательного ведомства.

К слову, там отметили, что помощь такого рода медикам требуется регулярно. При транспортировке людей с весом выше среднего невозможно обойтись без помощи физически крепких, выносливых людей.

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