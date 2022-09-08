Тяжелая работа: спасателям пришлось помогать врачам везти в больницу грузного пациента

Местной жительнице стало плохо, она вызвала скорую, но дойти до машины для нее не представлялось возможным Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Можете себе представить человека весом 100 и более килограммов? В этом нет ничего сложного. Настоящие проблемы избыточная масса приносит не только самим тучным людям, а также врачам скорой помощи, которым в случае, если такой пациент не может передвигаться самостоятельно, приходится на носилках транспортировать его в автомобиль для дальнейшей госпитализации. Далеко не всегда в бригаде есть крепкие мужчины, которые справятся с этой задачей, и тогда приходится вызывать МЧС.

Один из таких случаев произошел в Магадане. Местной жительнице стало плохо, она вызвала скорую, но дойти до машины для нее не представлялось возможным. А вес у пациентки оказался внушительным.

подобные случаи происходят регулярно Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

- 6 сентября в пожарно-спасательную службу поступило сообщение от сотрудников скорой медицинской помощи. Им потребовалась помощь в транспортировке тяжелой пациентки в служебный автомобиль. Сотрудники поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Магаданской области помогли медикам донести женщину до спецтранспорта, а затем проследовали до приемного покоя областной больницы, где помогли перенести ее на больничные носилки, - рассказали в пресс-службе спасательного ведомства.

К слову, там отметили, что помощь такого рода медикам требуется регулярно. При транспортировке людей с весом выше среднего невозможно обойтись без помощи физически крепких, выносливых людей.

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