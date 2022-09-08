«Антикризисное управление финансами, как спасательный круг вашего бизнеса» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Управляющий партнер и генеральный директор бухгалтерской компании «Сахар и Молоко» Елена Кассович рассказала о том, как управлять финансами правильно.

О СОКРАЩЕНИИ РАСХОДОВ КОМПАНИИ

Есть расходы, которые нужны на производство товара либо оказание услуги, где задействован основной персонал, вот туда мы углубляемся и считаем. Например, компания, в которой работает семь бухгалтеров, мы считаем за месяц, сколько отчетов, операций и дополнительной работы они выполняют. После этого проводим анализ и сравниваем их объем работы с установленными нормами выработки. Когда кризис случился в нашей компании, причиной была недостаточная загруженность персонала. Уменьшив количество бухгалтеров с семи до пяти, мы смогли увеличить эффективность работы почти в два раза. Если говорить о расходах, не связанных с производством, то, например, маркетинг, тем более, если он неэффективен, может увеличить расходы компании. Значит нужно искать другие каналы продвижения. Если говорить про материальные расходы, связанные с производством, то необходимо обсуждать, какая норма расходов материала, инструмента и т. д. Тогда необходимо сверять, сколько было потрачено на каждый этап производства, и искать, где было потрачено больше и почему. Не стоит забывать и про общеуправленческие расходы, которые также можно сократить.

О МАРКЕТИНГЕ

В последнее время мы изучили все возможные каналы продаж для бухгалтерских компаний и убедились, что даже самые лучшие «продажники» ответа на наши вопросы не дают и предлагают неэффективные рекламные кампании. Поэтому мы самостоятельно начали тестировать разные каналы продаж, вкладывая небольшие суммы и анализируя результаты. В итоге мы сделали вывод, что самая эффективная реклама - это советы наших довольных клиентов другим владельцам компаний.

О РОЛЯХ В УПРАВЛЕНИИ КОМПАНИЕЙ

Владелец должен создавать свои цели, мечты и мыслить стратегически. Исполнительный директор реализует цели владельца, предварительно разделив их на шаги, спуская по управленческой вертикали в отделы, после чего приходит время исполнителей.

О КОНКУРЕНЦИИ

Когда владелец компании - сильный и харизматичный лидер, то ему нет нужды закрываться от конкурентов и скрывать методы своей работы. Многие успешные руководители активно делятся своими успехами на встречах с бизнес-сообществом.

О ПЕРСОНАЛЕ

Нужно доверять и дружить со своими работниками. Руководитель должен быть повернут к сотрудникам лицом и говорить с ними о проблемах и трудностях в работе. Такая манера ведения бизнеса привела к тому, что последний год мы не ищем новых сотрудников. Основной коллектив сложился и работает без осечек уже несколько лет.