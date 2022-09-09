Иван Рыбин: Многомиллиардные вложения в Хабаровский край - это внимание президента Владимира Путина

Иван Рыбин, советник губернатора Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

11 декабря 2018 года все СМИ трубили о том, что Хабаровск потерял статус столицы Дальнего Востока. Его присвоили Владивостоку, согласно указу президента. Тогда жители нашего региона пребывали в недоумении. По сей день споры о том, кто достоин столичного статуса больше - Хабаровск или Владивосток - не утихают. При этом возникают вопросы: а что потеряла еще вчерашняя столица Дальнего Востока, или, может, вовсе не от статуса зависело комфортное проживание жителей? О том, какие преференции давал нам статус, и насколько он был важен, говорили в прямом эфире радио «КП» с советником губернатора Хабаровского края Иваном Рыбиным.

- Нам нужно сделать упор на свой комфорт, на свое развитие, на свой соответствующий статус. Если у нас есть запрос, и мы хотим считаться столицей Дальнего Востока, то нужно соответствовать. Соответствовать нужно во всем. Это и в нашем городе, культуре, перспективах, и вообще в людях. Вся ценность-то в них. А соревноваться - это потеха для тех, кому нечем заняться. Мы не должны тормозить - нужно подбивать в ногу со временем все сложные узлы в крае и городе, ставить себе перспективные цели и достигать их. Что, в принципе, мы и наблюдаем. С импульсом губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым мы это ощутили. На мой взгляд, все темы, которые он озвучивал на последних посланиях Законодательной думе, очень перспективны. А сегодня проходит Восточный экономический форум во Владивостоке, где будут анонсированы большие подписанные проекты. Многомиллиардные вложения в Хабаровский край, Дальний Восток - это внимание президента Владимира Путина.

Эксперт рассказал, что многие люди знают о Хабаровске, но не догадываются, где это находится. Если события, которые происходят в мире, помогут нам развернуть туристический поток, то финансовые средства будут тут оседать.

- Бюджет увеличится - индустрия, отели, строительство дорог. Это все как раз дает нам большую возможность стартануть и сделать хороший рывок вперед. Как порядочные люди говорят: я не буду за себя говорить, пусть скажут другие. Пускай о нас скажут наши соседи, потом признают приморчане, что Хабаровск - космос, туда стоит приезжать, что здесь живут отзывчивые люди. Вы сто процентов были в Москве, вот вы когда-нибудь там терялись, спрашивали людей, вам хоть кто-нибудь что-то подсказывал? Но о плохом не будем.

Накануне Иван Рыбин и мэр Сергей Кравчук провели объезд города, в рамках которого удалось договориться о реконструкции прудов.

- Мы нашли понимание друг с другом. Удалось убедить Сергея Анатольевича, что эта реконструкция нужна. Работы начнутся в ближайшее время. В итоге будет выделено на эти цели 15 миллионов рублей, но и этого недостаточно. Последняя глобальная реконструкция была в нулевых, при тогдашнем мэре Хабаровска. Организатором городских прудов был первый горком Павел Морозов. Это был 83 год, когда построили три бассейна. Сейчас они по понятным причинам приходят в негодность. Надеюсь, что команда мэрии успеет привести в порядок пруды к юбилею краевого центра.