На Дальнем Востоке впервые в новой истории зафиксирован миграционный приток

Выступление президента оставило довольными тех, кто ждал конкретных заявлений Фото: Правительство Хабаровского края

Одним из ключевых и наиболее ожидаемых мероприятий Восточного экономического форума-2022 стало пленарное заседание, где слово взял президент России Владимир Путин, максимально объемно описав нынешнее и будущее положение Дальнего Востока в масштабах как страны, так и мира в целом.

Больше часа президент рассказывал, каким должен стать Дальний Восток в связи с актуальной геополитической обстановкой.

- Мы услышали, что действия по развитию многих направлений Дальнего Востока теперь будут в разы интенсивнее, чем это было раньше. Четкий курс на Восток был обозначен очень уверенно. Давно не слышал такого хорошего выступления с таким объемом конкретики, - охарактеризовал речь президента Евгений Чадаев, кандидат исторических наук, политолог.

Под конкретикой понимаются действия в экономике и социальной сфере, направленные на создание по-настоящему привлекательных условий для жизни и работы на Дальнем Востоке.

Так, у молодых специалистов, трудящихся на территории субъекта, станет меньше бытовых проблем. По решению президента на Дальнем Востоке появятся 10 тысяч арендных квартир, которые специалисты смогут снять по сниженной цене.

- Ставка аренды будет существенно ниже рыночной за счет субсидий из регионального и федерального бюджетов. Такая мера правительством уже предусмотрена, и прошу отработать все детали, чтобы, не затягивая, приступить к строительству арендного жилья для молодых специалистов, - пояснил Владимир Путин.

Помимо крупнейших городов ДФО, в ногу со временем должны шагать и остальные населенные пункты субъекта. Так, президент объявил о финансовой поддержке менее населенных городов.

- На недавнем Петербургском экономическом форуме я поручил дополнительно выделить 10 миллиардов рублей ежегодно на проекты благоустройства российских городов. Считаю правильным, если половина этих средств, то есть пять миллиардов в год, дополнительно пойдет на обновление именно дальневосточных населенных пунктов с населением до 250 тысяч человек, - заявил Владимир Путин.

Дефицит рабочей силы, имеющийся в регионе, планируется компенсировать целым комплексом действий по подготовке кадров. Так, до 2030 года в дальневосточных колледжах откроются более 900 современных мастерских, а до конца 2025 года состоится запуск 29 производственно-образовательных кластеров. Кроме того, бизнес будет получать компенсацию при найме молодых специалистов.

Отдельной приятной новостью стало продление программы «Дальневосточная ипотека». Если раньше взять льготный кредит можно было до 2024 года, то теперь срок действия будет продлен до 2030 года.

Все эти действия обусловлены, в том числе, первым в новой истории миграционным потоком на Дальний Восток, который отметил сам президент.

- Миграционный приток теперь обеспечивается не только за счет резидентов стран СНГ, но также и квалифицированных специалистов из других регионов страны. Если раньше значительная доля высококвалифицированных специалистов и представителей интеллектуальной элиты охотнее смотрела на Запад, то теперь началось движение на Восток, - рассказал Евгений Чадаев.