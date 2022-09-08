Евгений Чадаев: Создается инфраструктура для привлечения рабочей силы и мозгов

Объем инвестиций в Дальний Восток должен достигнуть 6,7 миллиардов рублей до 2030 года. Фото: Правительство Хабаровского края

Отчет полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева в ходе ВЭФ-2022 дает понять, что перспективы Дальнего Востока более чем многообещающие. Благодаря решениям президента страны Владимира Путина, правительства и полпредства в ДФО регион становится все более комфортным для действующих жителей и привлекательным для потенциальных переселенцев и туристов.

С помощью комплекса действий край создает условия, в которые охотно войдут инвесторы.

- Я был в Китае и проезжал городок с выстроенной инфраструктурой - бассейн, теннисный корт, поле для гольфа, гостиницы, но все это пустовало. Как оказалось, все строилось для привлечения инвесторов, чтобы они видели, что все готово для денежных вливаний и сотрудничества. Такая же модель теперь внедряется и на Дальнем Востоке. Люди приезжают и видят, что здесь имеет смысл вкладываться в проекты, брать ипотеку. То есть создается инфраструктура для привлечения рабочей силы и мозгов, - прокомментировал «КП» - Хабаровск» Евгений Чадаев, политолог.

Модель рабочая и логичная - люди не заинтересованы в территории, которая лишена перспектив. Поэтому приход инвесторов, развитие транспортной системы и приток населения - это детали единого механизма, где все взаимосвязано.

- Китай с радостью вложит деньги в Дальний Восток, но просто в кусок тайги вкладывать они не будут: им нужно, чтобы к этой тайге присоединялись дороги, и была создана инфраструктура, - отметил Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем.

Только в этом году, согласно отчету Юрия Трутнева, сумма инвестиций, вложенных в Дальний Восток, составляет 654 миллиарда рублей. Реализация всех инвестпроектов в регионе продолжается, несмотря на неоднократно вводимые пакеты санкций. Непрерывная работа позволила открыть в макрорегионе 113 предприятий, дающие 22 тысячи дополнительных рабочих мест. Два новых предприятия были открыты прямо в ходе ВЭФ-2022 - в режиме ВКС запуск рыбоконсервного завода «Командор» и Забайкальского зернового терминала состоялся при участии президента Владимира Путина, полпреда Юрия Трутнева и министра развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Следуя заявленной стратегии, объем инвестиций в Дальний Восток к 2030 году должен вырасти как минимум до 6,7 миллиарда рублей, что может довести регион до лидирующих позиций по всей стране.

- И это не придуманный в кабинете план, это уже имеющиеся обязательства, подписанные компаниями. Поэтому я могу твердо говорить о том, что эти цифры будут превышены, поскольку работа продолжается каждый год и каждый день, - заявил Юрий Трутнев.