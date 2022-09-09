Второй Кисловодск: инвесторы создают современные курорты с горячими источниками на Колыме

Курорт «Талая», находящийся в 276 километрах от Магадана. Фото: Курорт «Талая»/ВКонтакте

Колыма претендует на то, чтобы стать популярным у туристов регионом. Помимо ранее анонсированного открытия курорта на необитаемом острове Завъялова, там появятся и другие, которые составят конкуренцию Кисловодску. Глава области Сергей Носов заявил на Восточном экономическом форуме, что по уровню комфорта они не должны уступать европейским местам отдыха.

Курорт «Талая», находящийся в 276 километрах от Магадана, и сейчас довольно популярен и у туристов. Но ему необходимо развиваться, чтобы его посещало еще больше людей. Для этого требуются вложения, и частные инвесторы нашлись.

- Это известный бальнеологический курорт с горячими источниками. Фактически после реконструкции, после частных инвестиций там будет достойный, скажем так, уровень - европейский, - цитирует Носова ТАСС.

В планах главы региона - добиться того, чтобы этот курорт стал в сознании людей вторым Кисловодском.

Кроме того, в 2023 году запустят туристический комплекс на острове Завъялова. Тот самый, что долгие годы был необитаем, а сейчас его жителями стали овцебыки и другие животные, специально завезенные туда из Якутии. Звери уже начали выводить потомство и освоились на новом месте. Площадь острова составляет всего 116 квадратных километров. Там строится гостиничный комплекс с зонами отдыха, прокладываются трассы для проведения туристических маршрутов.

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