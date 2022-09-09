Новый троллейбус прокатил первых пассажиров Хабаровска

«Горожанин» совершил первый заезд по Хабаровску Фото: Администрация Хабаровска

Новый троллейбус Уфимского завода не просто прибыл в Хабаровск, но уже успел прокатить первых пассажиров, в числе которых оказались мэр Хабаровска Сергей Кравчук, а также генеральный директор Уфимского завода Денис Рассадников.

Закупка новых троллейбусов произойдет только после одобрения жителей города Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

В краевой столице прошла презентация нового современного троллейбуса, который готовится стать частью транспортной системы Хабаровска, но только после того, как жители останутся довольны тестовыми заездами.

- Троллейбус будет работать два месяца в тестовом формате, после чего горожане будут принимать решение, приобретать ли для города такие троллейбусы. Нам продемонстрировали его плюсы. Троллейбус может работать автономно, без контактной сети. Это позволит ему ездить в разные районы города. Благодаря пневмоподвеске троллейбус может осуществлять посадку маломобильных граждан. Он оснащен пандусом и местом для инвалидов, - пояснил Сергей Кравчук.

Мэр Хабаровска также стал одним из первых пассажиров Фото: Администрация Хабаровска

Презентация началась на Комсомольской площади, после чего транспорт впервые открыл свои двери для жителей и двинулся в путь. Основной особенностью, безусловно, является наличие аккумуляторных батарей, благодаря чему троллейбус сможет проехать до 40 километров без соединения с контактной сетью. Еще одно удобство заключается в том, что 100 процентов комплектующих - отечественные. Это отбрасывает все вопросы по потенциальной нехватке запасных частей.

Как отметил директор Уфимского трамвайно-троллейбусного завода Денис Рассадников, до прибытия в Хабаровск, зимой, троллейбус уже достойно справился с климатом и дорогами Новосибирска, а до этого тестировался и в других регионах страны, что вселяет уверенность в перспективах общественного транспорта Хабаровска.