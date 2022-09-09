Прогноз в Хабаровском крае крайне положительный Фото: Александра ШОПЕНКО

Хабаровский край оправляется после удара тайфуна, и весьма успешно. Подарком после испытаний стихией станет погода. Прогноз в Хабаровском крае крайне положительный: жителей региона порадуют отголоски лета.

ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Погода в Хабаровском крае на выходных ожидается приятная. Особенно после жуткого ветра и сильных дождей. Можно сказать, что по прогнозу в Хабаровском крае 10-11 сентября ожидается «предбабье» лето.

- Погода в Хабаровском крае на выходных ожидается без осадков. Ночи будут теплыми - до +14 градусов. Днем тоже прогнозируем высокие температуры, - рассказала в эфире радио «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Днем в субботу, 10 сентября, столбики термометров поднимутся до +25 градусов. На следующий день температура воздуха будет выше и доберется до крепких летних отметок. 11 сентября в регионе ожидается +28 градусов.